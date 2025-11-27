Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

WPL 2025 Auction: दीप्ति शर्मा के लिए इस टीम ने खोली तिजोरी, लगाई सबसे बड़ी बोली, फिर भी नहीं मिलीं

WPL 2026 Auction Most Expensive Player: वूमेंस वर्ल्ड कप 2025 में अपनी शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया को चैंपियन बनाने वाली दीप्ति शर्मा पर WPL के ऑक्शन में 3.2 करोड़ रुपए की बोली लगी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 27, 2025

Deepti Sharam WPl 2026 Auction Prize

दीप्ति शर्मा और स्मृति मंधाना (फोटो- IANS)

Deepti Sharma UP Warriorz: वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 के ऑक्शन की शुरुआत रोमांचक तरीके से हुई। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली के अनसोल्ड रहने के साथ शुरू हुई नीलामी में भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा पर 3.2 करोड़ की बोली लगी। ऑक्शन से पहले यूपी वॉरियर्स ने दीप्ति को रिलीज कर दिया था। उन्होंने अपना बेस प्राइस 50 लाख रखा था। ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें हासिल करने के लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपए तक की बोली लगा दी, लेकिन अंत में यूपी वॉरियर्स ने RTM का प्रयोग कर 3.20 करोड़ में उन्हें वापस अपनी टीम में शामिल कर लिया।

इस ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स की फ्रेंचाइजी शामिल हैं, जो 277 खिलाड़ियों के भाग्य का फैसला करेंगी। इस नीलामी के लिए 52 भारतीय खिलाड़ी, 66 कैप्ड विदेशी खिलाड़ी, 142 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी और 17 अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ियों ने अपना नाम दिया है।

दीप्ति शर्मा के आंकड़े

दीप्ति शर्मा ने हाल में खेले गए वूमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के खिताबी मुकाबले में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 7 पारियों में 215 रन बनाए और 22 विकेट भी अपने नाम किए। इस प्रदर्शन के बाद उम्मीद की जा रही थी कि उनपर नीलामी पर पैसों की बारिश होगी। आगरा में जन्मी दीप्ति ने वूमेंस प्रीमियर लीग के 25 मुकाबलों में 27 विकेट चटकाए हैं और वह यूपी वॉरियर्स की महत्वपूर्ण खिलाड़ी रही हैं। उन्होंने बल्ले से भी धमाल मचाया है और 28 की औसत से 507 रन बनाए हैं। दीप्ति के नाम WPL में 3 अर्धशतक भी दर्ज हैं।

अब तक की 10 सबसे महंगी खिलाड़ियों की बात करें तो दीप्ति शर्मा के बाद अमेलिया केर को मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ में खरीदा है। सोफी डिवाइन को गुजरात जायंट्स ने 2 करोड़, मेग लेनिंग को यूपी वॉरियर्स ने 1.9 करोड़, सिनेले हेनरी को दिल्ली कैपिटल्स ने 1.3 करोड़ और फोबे लिचफील्ड को यूपी वॉरियर्स ने 1.2 करोड़ तथा लौरा वॉलवार्ट को दिल्ली कैपिटल्स ने 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

WPL 2026

Updated on:

27 Nov 2025 06:18 pm

Published on:

27 Nov 2025 05:27 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / WPL 2025 Auction: दीप्ति शर्मा के लिए इस टीम ने खोली तिजोरी, लगाई सबसे बड़ी बोली, फिर भी नहीं मिलीं

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

WPL 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले खत्म हो जाएगा WPL, BCCI ने तारीखों का किया ऐलान

WPL 2026 Date
क्रिकेट

साल 2025 में टूटा इन खिलाड़ियों का रिश्ता, लिस्ट में क्रिकेटर्स से लेकर ओलंपिक मेडलिस्ट तक शामिल

Saina Nehwal and Yuzvendra Chahal
क्रिकेट

संजू सैमसन ने टी20 सीरीज से पहले बोला हल्ला, जड़ा तूफानी अर्धशतक

Sanju Samson
क्रिकेट

‘रोहित और विराट होते तो…’, हार के बाद सुनिल गावस्कर ने याद दिलाया पुराना इतिहास

India vs South Africa
क्रिकेट

WPL 2026 Auction: मेगा ऑक्शन से पहले इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने वापस लिया नाम, टीम को सभी सीजन में पहुंचाया था फाइनल में

Jess Johnson Ruled Out WPL Auction 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.