WPL 2025 Auction: दीप्ति शर्मा के लिए इस टीम ने खोली तिजोरी, लगाई सबसे बड़ी बोली, फिर भी नहीं मिलीं

दीप्ति शर्मा ने हाल में खेले गए वूमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के खिताबी मुकाबले में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 7 पारियों में 215 रन बनाए और 22 विकेट भी अपने नाम किए। इस प्रदर्शन के बाद उम्मीद की जा रही थी कि उनपर नीलामी पर पैसों की बारिश होगी। आगरा में जन्मी दीप्ति ने वूमेंस प्रीमियर लीग के 25 मुकाबलों में 27 विकेट चटकाए हैं और वह यूपी वॉरियर्स की महत्वपूर्ण खिलाड़ी रही हैं। उन्होंने बल्ले से भी धमाल मचाया है और 28 की औसत से 507 रन बनाए हैं। दीप्ति के नाम WPL में 3 अर्धशतक भी दर्ज हैं।