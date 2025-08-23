Deepti Sharma Birthday: भारत के लिए इस महिला ऑलराउंडर ने खेली है वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी पारी

अगर उनके करियर पर गौर करें तो 5 टेस्ट में 4 अर्धशतक लगाते हुए 319 रन बनाए हैं और 20 विकेट लिए हैं। 109 वनडे में 1 शतक और 14 अर्धशतक लगाते हुए 2,392 रन और 16 विकेट, 129 टी20 में 2 अर्धशतक लगाते हुए 1,100 रन बनाए हैं और 147 विकेट लिए हैं। दीप्ति के आंकड़े बताते हैं कि वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए कितनी अहम हैं। अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी क्षमता की वजह से विमेंस प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्ज की कप्तान तो हैं ही, 'बीबीएल' और 'द हंड्रेड' में भी खेलती हैं।