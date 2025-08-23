Deepti Sharma Birthday: भारत के लिए इस महिला ऑलराउंडर ने खेली है वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी पारी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बड़े क्रिकेटरों की जब भी बात होती है तो मिताली राज, झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना का नाम आता है। लेकिन, टीम में एक ऐसी भी खिलाड़ी मौजूद है, जो इन क्रिकेटरों की तरह ही मैच विनर है और अक्सर गेंद या बल्ले से मैच भारतीय टीम के पक्ष में करती रही हैं। इस ऑलराउंडर का नाम है-दीप्ति शर्मा।
28 साल की दीप्ति शर्मा का जन्म 24 अगस्त 1997 को उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। 9 साल की उम्र में दीप्ति ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। बाएं हाथ की मध्यक्रम बल्लेबाज और दाएं हाथ से ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने वाली दीप्ति ने 17 साल की उम्र में 2014 में वनडे में डेब्यू किया था। उन्होंने 2016 में टी20 और 2021 में टेस्ट डेब्यू किया था। दीप्ति गेंद और बल्ले से भरोसमंद खिलाड़ी हैं। करियर में कई बार भारतीय टीम को मुश्किल से निकालते हुए वह जीत दिला चुकी हैं।
अगर उनके करियर पर गौर करें तो 5 टेस्ट में 4 अर्धशतक लगाते हुए 319 रन बनाए हैं और 20 विकेट लिए हैं। 109 वनडे में 1 शतक और 14 अर्धशतक लगाते हुए 2,392 रन और 16 विकेट, 129 टी20 में 2 अर्धशतक लगाते हुए 1,100 रन बनाए हैं और 147 विकेट लिए हैं। दीप्ति के आंकड़े बताते हैं कि वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए कितनी अहम हैं। अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी क्षमता की वजह से विमेंस प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्ज की कप्तान तो हैं ही, 'बीबीएल' और 'द हंड्रेड' में भी खेलती हैं।
वनडे में भारतीय महिला टीम की तरफ से सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का रिकॉर्ड दीप्ति के नाम है। 2017 में आयरलैंड के खिलाफ ने उन्होंने 188 रन की पारी खेली थी। वनडे में व्यक्तिगत गेंदबाजी में दूसरा श्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर भी दीप्ति का है। 2016 में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 20 रन देकर 6 विकेट लिए थे।
दीप्ति शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में चार लगातार अर्धशतक लगाए हैं। वह भारत के लिए लगातार सर्वाधिक टी20 (91 मैच) खेलने वाली खिलाड़ी हैं। दीप्ति अंतरराष्ट्रीय टी20 में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। उनके प्रदर्शन के देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें जनवरी 2025 में डीएसपी पद पर नियुक्त किया।