WPL 2026 ऑक्शन की सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा का छलका दर्द, पेरेंट्स से की ये विनती

दीप्ति शर्मा ने देश के पेरेंट्स से आग्रह किया है कि वे अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। उन्होंने कहा, "जब मैंने खेलना शुरू किया था, तब इतनी एकेडमी नहीं थीं, इतनी लड़कियां नहीं थीं, लेकिन मुझे यकीन है कि अब और भी क्रिकेट एकेडमी बनेंगी। आप उन एकेडमी में बहुत-सी लड़कियां देखेंगे। अच्छा लगता है जब आगरा में आपको ऐसा प्यार मिलता है। मेरे बहुत सारे रोल मॉडल हुआ करते थे, लेकिन अब लोग मुझे फॉलो करते हैं। अच्छा लगता है कि मैं सीनियर्स की लिस्ट में आ गई हूं। मैं चाहूंगी कि अन्य लड़कियां भी क्रिकेट खेलें। उनका परिवार उन्हें वैसे ही सपोर्ट करे, जैसे मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया।"