WPL 2026 ऑक्शन की सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा का छलका दर्द, पेरेंट्स से की ये विनती

सोर्स Deepti Sharma Instagram
Deepti Sharma in WPL Auction 2026: गुरुवार को दिल्ली में आयोजित वूमेंस प्रीमियर लीग (WPL 2026) की नीलामी में ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने राइट टू मैच (RTM) ऑप्शन के जरिए 3.2 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा। इससे पहले भी दीप्ति शर्मा यूपी वॉरियर्स में थीं, लेकिन ऑक्शन से पहले टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया और 22 विकेट लेने के साथ 200 से अधिक रन भी बनाए। इस प्रदर्शन के बाद उम्मीद की जा रही थी कि ऑक्शन में उन पर बड़ी बोली लगेगी, और हुआ भी ऐसा।
दीप्ति शर्मा ने कहा, "मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत समय से काफी खुशखबरी मिल रही है। मैंने वर्ल्ड कप और वूमेंस प्रीमियर लीग (WPL) जीता है। मैं उत्तर प्रदेश से हूं और यहां की टीम के लिए खेल रही हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यूपी वॉरियर्स के लिए और भी बेहतर करना चाहती हूं। हमारा अगला फोकस WPL पर होगा। उसके बाद हम टी20 वर्ल्ड कप पर फोकस करेंगे। मेरे दिमाग में टी20 वर्ल्ड कप है।"
बता दें कि दीप्ति शर्मा ने वूमेंस वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए थे। उन्होंने 9 मुकाबलों में 20.41 की औसत के साथ 22 विकेट हासिल किए। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में दीप्ति शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए 58 रन की पारी खेली और बाद में 5 विकेट भी चटकाए।
उन्होंने कहा, "मैंने ग्राउंड पर कड़ी मेहनत की है, जो मेरे प्रदर्शन में नजर आया है। मैंने तीनों विभाग में काफी मेहनत की। मेरा पिछले दो वर्ल्ड कप में चयन नहीं हो सका था। यह तीसरा विश्व कप था, जिसमें मुझे अपनी जगह बनानी थी। फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने के बाद जब आप 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बनकर ट्रॉफी उठाते हैं, तो इससे बेहतर बात और कुछ नहीं हो सकती।"
दीप्ति शर्मा ने देश के पेरेंट्स से आग्रह किया है कि वे अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। उन्होंने कहा, "जब मैंने खेलना शुरू किया था, तब इतनी एकेडमी नहीं थीं, इतनी लड़कियां नहीं थीं, लेकिन मुझे यकीन है कि अब और भी क्रिकेट एकेडमी बनेंगी। आप उन एकेडमी में बहुत-सी लड़कियां देखेंगे। अच्छा लगता है जब आगरा में आपको ऐसा प्यार मिलता है। मेरे बहुत सारे रोल मॉडल हुआ करते थे, लेकिन अब लोग मुझे फॉलो करते हैं। अच्छा लगता है कि मैं सीनियर्स की लिस्ट में आ गई हूं। मैं चाहूंगी कि अन्य लड़कियां भी क्रिकेट खेलें। उनका परिवार उन्हें वैसे ही सपोर्ट करे, जैसे मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया।"
