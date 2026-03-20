दिल्ली कैपिटल्स को लगा 11 करोड़ का झटका, पहले ही मैच से बाहर हुआ ये स्टार खिलाड़ी

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि 36 साल के स्टार्क पर पिछले एक साल में काम का बोझ (workload) बहुत ज्यादा रहा है। उन्होंने सभी पांच एसेज टेस्ट खेले। बिग बैश लीग के आखिरी मैचों में हिस्सा लिया। पिछले 12 महीनों में उन्होंने मोहम्मद सिराज के बाद सबसे ज्यादा गेंदें फेंकी हैं। इसी थकान और वर्कलोड को देखते हुए उन्हें आराम दिया गया है। वह अगले हफ्ते शुरू हो रहे टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध नहीं होंगे और उनकी वापसी इस बात पर निर्भर करेगी कि आने वाले हफ्तों में उनकी रिकवरी कैसी रहती है।