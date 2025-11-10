दिल्ली कैपिटल्स इन 2 खिलाड़ियों को नहीं कर पाएगी रिटेन, नहीं जानते तो जान लें ये रिटेंशन का नियम

पिछले सीजन लगातार 4 मुकाबले जीतकर धमाकेदार आगाज करने वाली दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गई थी। जीत का चौका लगाकर सीजन का आगाज करने वाली इस टीम को आखिरी 8 में से 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। टीम अंक तालिका में 7 मैच जीतकर 5वें स्थान पर रही थी। अंक तालिका की टॉप 4 टीमों को ही प्लेऑफ्स में जगह मिलती है। टॉप की टीमें सीधा क्वालीफायर खेलती हैं और तीसरे-चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें एलिमिनेटर खेलती हैं। क्वालीफायर जीतने वाली टीम फाइनल में जाती है और एलिमिनेटर जीतने वाली टीम क्वालीफायर्स हारने वाली टीम से फाइनल का टिकट हासिल करने के इरादे से भिड़ती है।