दिल्ली कैपिटल्स इन 2 खिलाड़ियों को नहीं कर पाएगी रिटेन, नहीं जानते तो जान लें ये रिटेंशन का नियम

Delhi Capitals Probable Retention List: आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में जगह बनाने से चूकने वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम 2026 सीजन से पहले टीम में कई बड़े बदलाव कर सकती है। पिछले सीजन मिचेल स्टार्क के होते हुए गेंदबाजी विभाग में कमजोर नजर आई ये टीम मुकेश कुमार, टी नटराजन और मोहित शर्मा को रिलीज कर सकती है। इसके अलावा रिटेंशन नियम के तहत दिल्ली कैपिटल्स सेदिकुल्लाह अटल और मुस्तफिजुर रहमान को रिटेन नहीं कर पाएगी। चलिए जानते हैं क्या है ये नियम।
आईपीएल के किसी सीजन में कोई टीम 12 मैच खेल लेती है और उसके बाद चोट या किसी भी वजह से उस टीम से कोई खिलाड़ी जुड़ता है या किसी को रिप्लेस किया जाता है तो टीम में शामिल होने वाला खिलाड़ी अगले साल रिटेंशन में रिलीज कर दिया जाएगा। हालांकि पिछले आईपीएल सीजन को ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था। आईपीएल ने 2026 सीजन के लिए उसी को आधार बनाया है और अगर लीग सस्पेंशन के बाद किसी भी टीम से कोई खिलाड़ी जुड़ा है तो उसे रिटेन नहीं किया जाएगा।
दर्शन नलकांडे, अजय जाधव मंडल, माधव तिवारी, मुकेश कुमार, टी नटराजन, सेदिकुल्लाह अटल, दुष्मंता चमीरा, जैक फ्रेजर मैकगर्क और मोहित शर्मा।
अक्षर पटेल, केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, डोनोवन फेरिएरा, ट्रिस्टन स्टब्स, अशुतोष शर्मा, मनवंत कुमार, फाफ डुप्लेसी, विपराज निगम, कुलदीप यादव, समीर रिजवी, कुरण नायर, मिचेल स्टार्क और त्रिपुरणा विजय।
पिछले सीजन लगातार 4 मुकाबले जीतकर धमाकेदार आगाज करने वाली दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गई थी। जीत का चौका लगाकर सीजन का आगाज करने वाली इस टीम को आखिरी 8 में से 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। टीम अंक तालिका में 7 मैच जीतकर 5वें स्थान पर रही थी। अंक तालिका की टॉप 4 टीमों को ही प्लेऑफ्स में जगह मिलती है। टॉप की टीमें सीधा क्वालीफायर खेलती हैं और तीसरे-चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें एलिमिनेटर खेलती हैं। क्वालीफायर जीतने वाली टीम फाइनल में जाती है और एलिमिनेटर जीतने वाली टीम क्वालीफायर्स हारने वाली टीम से फाइनल का टिकट हासिल करने के इरादे से भिड़ती है।
