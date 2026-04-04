DC vs MI Pitch Report: छोटी बाउंड्री, पाटा विकेट, क्या आज टूटेगा सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड? पढ़ें अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

DC vs MI Pitch Report: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में आज शनिवार 4 मार्च को 8वां मुकाबला दिल्‍ली कैपिटल्‍स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल और ट्रिस्‍टन स्‍टब्‍स समेत कई दिग्‍गज मैदान पर उतरेंगे। ऐसे में दिल्‍ली के छोटे मैदान पर खेले जानें वाले इस मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड टूटने की उम्‍मीद है। आइये इस मुकाबले से पहले अरुण जेटली स्‍टेडियम की पिच रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। जहां आज बल्‍लेबाजों का बोलबाला देखने को मिल सकता है।