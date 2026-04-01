दिल्ली में मौसम ने लिया यू टर्न, लेकिन क्रिकेट फैंस की बढ़ी टेंशन, क्या रद्द होगा DC vs GT का मैच?

Delhi Weather Update Before DC vs GT Match: आईपीएल 2026 का 14वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस के सामने मेजबान दिल्ली कैपिटल्स की टीम उतरेगी। दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन में अब तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है, जबकि गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद खराब रही है और उन्हें शुरुआती दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में 8 अप्रैल को जब गुजरात टाइटंस दिल्ली के खिलाफ उतरेगी, तो वह सीजन में जीत का स्वाद चखना चाहेगी। वहीं दूसरी ओर, दिल्ली कैपिटल्स की टीम हैट्रिक के इरादे से मैदान पर उतरेगी।