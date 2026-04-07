DC vs GT: दिल्ली में आमने-सामने होंगी अक्षर-शुभमन की टीमें, हिसाब बराबर करना चाहेगी दिल्ली कैपिटल्स

इस मुकाबले में जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी, तब दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में घरेलू मैदान का माहौल और इस सीजन न हारने का रिकॉर्ड होगा, तो दूसरी ओर गुजरात टाइटंस के पक्ष में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हेड टू हेड में बढ़त का रिकॉर्ड होगा। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच को बल्लेबाजी के मुफीद मानी जाती है। छोटी बाउंड्री होने की वजह से यहां पर खूब चौके-छक्के लगते हैं। हालांकि, इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल में अब तक कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 4 मैच जीटी ने जीते हैं। वहीं, 3 मुकाबलों में डीसी ने जीत दर्ज की है।