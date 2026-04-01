11-11 ओवर का होगा RR vs MI के बीच मुकाबला, पहले दिखेगी वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी

टॉस जीतने के बाद एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। पिच ढकी हुई थी, और बारिश से प्रभावित मैचों में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना बेहतर रहता है। यह बात हमेशा हमारे जेहन में रही है। अभी तो सीजन की शुरुआत ही हुई है, इसलिए हमसे गलतियां होना लाजमी है, आईपीएल पहले कुछ हफ्तों में ही नहीं जीता जाता। मैं वापस आ गया हूं, और ट्रेंट बोल्ट की भी वापसी हुई है।"