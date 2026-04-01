पहली बार जसप्रीत बुमराह से भिड़े वैभव सूर्यवंशी, पहली ही गेंद पर उड़ा दिया छक्का, जानें आगे क्या हुआ

इसके बाद अगले ओवर में जायसवाल और सूर्यवंशी ने ट्रेंट बोल्ट की जमकर धुनाई की। पहली दो गेंदों पर जायसवाल ने छक्के लगाए, तीसरी गेंद पर एक सिंगल लिया गया, जबकि चौथी गेंद पर सूर्यवंशी ने छक्का जड़ दिया। इस तरह राजस्थान रॉयल्स के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने महज 2.4 ओवर में ही टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा दिया। यानी 16 गेंदों में ही टीम ने अर्धशतक पूरा कर लिया। 5 ओवर में राजस्थान रॉयल्स ने 80 रन बना लिए लेकिन 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने वैभव सूर्यवंशी को पवेलियन भेज दिया। सूर्यवंशी ने 14 गेंदों में 39 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 1 चौका शामिल था।