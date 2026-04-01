RR vs MI: बारिश की वजह से अब तक नहीं शुरू हुआ मुकाबला, रद्द हुआ मैच तो बदल जाएगी अंक तालिका

इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस (Rajasthan Royals vs Mumbai Indians) से होना है। राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने जहां लगातार दोनों मुकाबलों में जीत हासिल की है, तो वहीं मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) दो में से एक मैच जीत चुकी है। मुंबई इंडियंस ने पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे मुकाबले में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट से हरा दिया। वहीं, राजस्थान रॉयल्स ने पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया था और दूसरे मुकाबले में उन्होंने गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) को रोमांचक मैच में 6 रन से मात दी थी। आईपीएल 2026 की अंक तालिका (IPL 2026 Points Table) में राजस्थान तीसरे स्थान पर है, जबकि मुंबई इंडियंस छठे स्थान पर है।