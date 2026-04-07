‘पैट कमिंस की कमी बहुत खल रही है’, हेनरिक क्लासेन ने SRH के खराब प्रदर्शन के पीछे की बताई वजह

क्लासेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के टीम की कमियों को उजागर किया। उनका मानना है कि टीम को इलाज की जरूरत है। क्लासेन के मुताबिक, जिन दो मैचों में टीम हारी, वहां बल्लेबाजों ने निराश किया। उन्होंने कहा, 'हमने लगभग 40 रन कम बनाए। अगर हमें जीतना है तो बोर्ड पर 220-230 रन टांगने होंगे, ताकि गेंदबाजों के पास लड़ने का मौका हो।' क्लासेन ने टीम की फील्डिंग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं रही है और इसका असर प्रदर्शन पर पड़ा है। मैं अभी अपनी टीम को 10 में से केवल 6 नंबर ही दूंगा। हमें कैच पकड़ने होंगे और खेल के हर विभाग में सुधार करना होगा।'