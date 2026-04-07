KKR के सामने एक नहीं… कई मुश्किलें, क्या सबसे पहले प्लेऑफ की रेस से होगी बाहर? बिगड़ा पूरा गणित

KKR Weaknesses: कोलकाता नाइट राइडर्स की आईपीएल 2026 में शुरुआत बेहद ही निराशाजनक हुई है। तीन मुकाबलों के बाद भी केकेआर को इस सीजन की अपनी पहली जीत की तलाश है। तीन बार की चैंपियन केकेआर के सामने एक-दो नहीं, बल्कि कई परेशानियां नजर आ रही हैं, जिनका हल अगर समय रहते नहीं खोजा गया तो टीम सबसे पहले प्‍लेऑफ की रेस से बाहर हो सकती है। पहले दो मुकाबले बुरी तरह से हारने के बाद भले ही तीसरा मैच पंजाब किंग्‍स के खिलाफ बारिश से धुल गया है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि केकेआर शुरुआत से ही बैकफुट पर थी। आइये एक नजर उन कमजोर पहलुओं पर डालते हैं, जिन्‍होंने केकेआर के पूरे गणित को बिगाड़कर रख दिया है।