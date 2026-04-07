KKR के प्रदर्शन को लेकर CEO वेंकी मैसूर पर बरसे शाहरुख खान? देखें Video

Shah Rukh Khan intense chat with CEO Venky Mysore: तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए आईपीएल 2026 सीजन की शुरुआत बेहद खराब रही है, क्योंकि वह अपने शुरुआती दो मैच हारने के बाद पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर है। सोमवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए टीम ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच की शुरुआत भी खराब रही, जब फिन एलन और कैमरन ग्रीन सस्ते में पवेलियन लौट गए। बादल छाए रहने के बावजूद कप्‍तान रहाणे ने पहले बल्लेबाजी करने का चौंकाने वाला फैसला लिया, जिस पर कई दिग्‍गजों ने सवाल उठाए।