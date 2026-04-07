वैभव सूर्यवंशी की आज होगी अग्नि परीक्षा! दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज से होगा सामना

ऐसे में अगर आज वैभव सूर्यवंशी बड़ी पारी खेलते हैं, तो यह इस खिलाड़ी के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों के सामने रन बनाना आसान काम नहीं है। जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाजों ने अब तक वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी है, अगर उनके खिलाफ सूर्यवंशी रन बनाने में सफल रहते हैं, तो यह बड़ी उपलब्धि होगी। आपको बता दें कि यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जिसे आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पर लाइव देख सकते हैं।