एक साल में सात शतक लगाने के बावजूद संजू, तिलक और अभिषेक की प्लेइंग 11 में जगह पक्की नहीं? गिल के लिए किसी एक की होगी छुट्टी!

शुभमन गिल टी20 में सिर्फ टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, ऐसे में तिलक वर्मा को मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो तीन नंबर पर गिल या सैमसन में से कोई एक खेलता हुआ नज़र आयेगा। शुभमन गिल के अंतरराष्ट्रीय टी20 में हाल के प्रदर्शन में नज़र डाली जाये तो 2023 के बाद से उनका टीम में सबसे खराब औसत और सबसे बुरा स्ट्राइक रेट है। 2023 के बाद गिल ने पावरप्ले में 19 पारियों में 238 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 119.0 और औसत महज 18.31 रहा है। इसके साथ ही उनकी डॉट बॉल प्रतिशत 55.0% है, जो शीर्ष 10 आईसीसी रैंक वाली टीमों के खिलाड़ियों में सबसे खराब प्रदर्शन को दर्शाता है।