क्रिकेट

एक साल में सात शतक लगाने के बावजूद संजू, तिलक और अभिषेक की प्लेइंग 11 में जगह पक्की नहीं? गिल के लिए किसी एक की होगी छुट्टी!

गिल के प्लेइंग 11 में आते ही अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन या तिलक वर्मा में से किसी एक को या टॉप 3 पोजीशन से हटना पड़ेगा। या प्लेइंग 11 से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन चयनकर्ताओं का यह निर्णय बेहद चिंताजनक है। खास कर तब जब पिछले एक साल में टॉप 3 बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और सात शतक लगाए हैं।

भारत

Siddharth Rai

Aug 20, 2025

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन (Photo - IANS)

Indian Cricket Team, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। 15 सदस्यीय स्क्वाड में युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को पैराशूट एंट्री दी गई है। अंतरराष्ट्रीय टी20 में लंबे समय से फ्लॉप रहने के बावजूद उन्हें टीम में चुना गया है और टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है। ऐसे में गिल का इस टूर्नामेंट में खेलन तय है। उन्हें हर हाल में प्लेइंग 11 में जगह दी जाएगी।

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन या तिलक वर्मा कौन होगा बाहर

गिल के प्लेइंग 11 में आते ही अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन या तिलक वर्मा में से किसी एक को या टॉप 3 पोजीशन से हटना पड़ेगा। या प्लेइंग 11 से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन चयनकर्ताओं का यह निर्णय बेहद चिंताजनक है। खास कर तब जब पिछले एक साल में टॉप 3 बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और सात शतक लगाए हैं।

एक साल में ठोके सात शतक

​संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा पिछले एक साल में सात शतक लगा चुके हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इनमें से तीन शतक संजू सैमसन ने ठोके हैं। ​संजू सैमसन ने बांग्लादेश के खिलाफ एक और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो शतक लगाए हैं। वह एक कैलेंडर वर्ष में तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ऐसे में उन्हें ओपनिंग से हटाना भारत को भारी पड़ सकता है।

वहीं अभिषेक शर्मा ने 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ और घरेलू सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाए हैं और वे इस समय टी20 में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज हैं। इसके आलवा तिलक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो शतक ठोके थे। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार दो शतक जड़ने वाले इतिहास के पहले लेफ्टी और सैमसन के बाद दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं। टी20 रैंकिंग में वर्मा दूसरे नंबर पर हैं।

कौन करेगा गिल के लिए जगह खाली

ऐसे में गिल के लिए कौन जगह खाली करेगा ये एक बड़ा सवाल है। अगर सैमसन को निकाला जाता है तो यह बेहद चौंकाने वाला निर्णय होगा। क्योंकि सैमसन न सिर्फ पावरप्ले में प्रभावशाली हैं, बल्कि 7 से 15 ओवर में वे 170 के स्ट्राइकरेट से बल्लेबाजी करते हैं। वहीं अभिषेक और तिलक की रैंकिंग को देखते हुए उन्हें भी बाहर करना सही नहीं होगा।

मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट हो सकते हैं तिलक वर्मा

शुभमन गिल टी20 में सिर्फ टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, ऐसे में तिलक वर्मा को मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो तीन नंबर पर गिल या सैमसन में से कोई एक खेलता हुआ नज़र आयेगा। शुभमन गिल के अंतरराष्ट्रीय टी20 में हाल के प्रदर्शन में नज़र डाली जाये तो 2023 के बाद से उनका टीम में सबसे खराब औसत और सबसे बुरा स्ट्राइक रेट है। 2023 के बाद गिल ने पावरप्ले में 19 पारियों में 238 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 119.0 और औसत महज 18.31 रहा है। इसके साथ ही उनकी डॉट बॉल प्रतिशत 55.0% है, जो शीर्ष 10 आईसीसी रैंक वाली टीमों के खिलाड़ियों में सबसे खराब प्रदर्शन को दर्शाता है।

वर्ल्ड कप 2024 के बाद सबसे खराब स्ट्राइक रेट

इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद भारत के लिए न्यूनतम 100 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में स्ट्राइक रेट के मामले में शुभमन गिल आखिरी नंबर पर हैं। गिल ने मात्र 129.25 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। जहां दूसरी तरह अभिषेक शर्मा ने 193.84 स्ट्राइक रेट, संजू सैमसन ने 171.47 के स्ट्राइक रेट, तिलक वर्मा ने 170.66 के स्ट्राइक रेट और यशस्वी जायसवाल ने 170 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं।

एशिया कप 2025

