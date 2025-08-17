AUS vs SA: डेवाल्ड ब्रेविस ने की छक्कों की बारिश, दक्षिण अफ्रीकी ने लगाए कुल 19 छक्के, अकेले ब्रेविस ने जड़े 14

सीरीज के तीसरे मैच के दौरान दक्षिण अफ्रीकी पारी में कुल छह छक्के देखने को मिले। सभी छक्के डेवाल्ड ब्रेविस के बल्ले से आए, जिन्होंने 26 गेंदों में 53 रन की तूफानी पारी खेली। डेवाल्ड ब्रेविस इस पूरी सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने तीन पारियों में 90 की औसत के साथ 180 रन बनाए। इस दौरान ब्रेविस के बल्ले से 13 चौके भी निकले।