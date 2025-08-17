Patrika LogoSwitch to English

AUS vs SA: डेवाल्ड ब्रेविस ने की छक्कों की बारिश, दक्षिण अफ्रीकी ने लगाए कुल 19 छक्के, अकेले ब्रेविस ने जड़े 14

सीरीज के तीसरे मैच के दौरान दक्षिण अफ्रीकी पारी में कुल छह छक्के देखने को मिले। सभी छक्के डेवाल्ड ब्रेविस के बल्ले से आए, जिन्होंने 26 गेंदों में 53 रन की तूफानी पारी खेली।

Siddharth Rai

Aug 17, 2025

AUS vs SA: डेवाल्ड ब्रेविस इस पूरी सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे (Photo - EspnCricInfo)

Dewald Brevis, Australia vs South Africa, T20 Series: भले ही दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज 1-2 से गंवा दी, लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस ने तूफानी बल्लेबाजी के साथ सभी का दिल जीत लिया। साउथ अफ्रीकी टीम ने इस पूरी सीरीज में कुल 19 छक्के जड़े, जिसमें 14 सिक्स 'बेबी एबी' के नाम से मशहूर डेवाल्ड ब्रेविस ने लगाए।

दक्षिण अफ्रीका ने डार्विन में खेले गए सीरीज के पहले मैच में कुल दो छक्के जड़े। इस मैच में ब्रेविस महज दो ही रन बना सके। अगला मैच भी इसी मैदान पर खेला गया, जिसमें डेवाल्ड ब्रेविस ने 56 गेंदों में आठ छक्कों और 12 चौकों की मदद से नाबाद 125 रन जुटाए। इस पारी में दक्षिण अफ्रीका के नाम कुल 11 छक्के रहे।

सीरीज के तीसरे मैच के दौरान दक्षिण अफ्रीकी पारी में कुल छह छक्के देखने को मिले। सभी छक्के डेवाल्ड ब्रेविस के बल्ले से आए, जिन्होंने 26 गेंदों में 53 रन की तूफानी पारी खेली। डेवाल्ड ब्रेविस इस पूरी सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने तीन पारियों में 90 की औसत के साथ 180 रन बनाए। इस दौरान ब्रेविस के बल्ले से 13 चौके भी निकले।

ऑस्ट्रेलियाई पारी की बात करें, तो इस सीरीज में कुल 28 छक्के देखने को मिले, जिनमें 13 छक्के टिम डेविड ने लगाए। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज का पहला मैच 17 रन से अपने नाम किया था, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने अगले मुकाबले को 53 रन से जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली। ऐसे में केर्न्स में खेला गया तीसरा मैच निर्णायक बन चुका था

ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शनिवार को तीसरे टी20 मैच में 2 विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया को निर्णायक मुकाबले में जीत दिलाने का श्रेय काफी हद तक ग्लेन मैक्सवेल को जाता है, जिन्होंने 36 गेंदों में नाबाद 62 रन जड़े। उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

