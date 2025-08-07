7 अगस्त 2025,

राज्य

राखी 2025

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

क्रिकेट

ध्रुव जुरेल को मिली कप्तानी, कुलदीप यादव और दीपक चाहर भी चुने गए, इस टूर्नामेंट के लिए टीम का ऐलान

दलीप ट्रॉफी छह टीमों वाले जोनल फॉर्मेट में खेली जाएगी। इसके साथ ही 2025/26 घरेलू क्रिकेट सत्र की शुरुआत होगी। सेंट्रल जोन अपने अभियान की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले से करेगा।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 07, 2025

Dhruv Jurel Going for Wicket keeping (Photo- BCCI)
लॉर्ड्स टेस्ट में विकेटकीपिंग के दौरान ध्रुव जुरेल (फोटो क्रेडिट- BCCI)

भारतीय विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को दलीप ट्रॉफी के लिए सेंट्रल जोन टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। ध्रुव के अलावा, कुलदीप यादव, दीपक चाहर और खलील अहमद 15 सदस्यीय टीम में शामिल हैं। दलीप ट्रॉफी की शुरुआत 28 अगस्त से बेंगलुरु में होने जा रही है। अपने शानदार प्रदर्शन के साथ आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को खिताब जिताने वाले भारतीय बल्लेबाज रजत पाटीदार टीम के उप-कप्तान चुने गए हैं।

रजत पाटीदार की उपलब्धता बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) से फिटनेस क्लियरेंस मिलने पर निर्भर है। पाटीदार को आईपीएल 2025 में फील्डिंग के दौरान उंगली में चोट लगी थी। ध्रुव जुरेल हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की 2-2 से ड्रॉ हुई टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे। जुरेल भारत के लिए स्थानापन्न विकेटकीपर भी रहे। ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में उन्होंने लॉर्ड्स और मैनचेस्टर में यह जिम्मा संभाला। दूसरी ओर, खलील एसेक्स के साथ काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं।

कुलदीप को इंग्लैंड के दौरे पर खेलने का मौका नहीं मिला, जबकि चाहर को लॉर्ड्स में तीसरे मैच से पहले भारतीय टीम के प्रैक्टिस सेशन में गेंदबाजी करते देखा गया। रणजी ट्रॉफी के गत विजेता विदर्भ की टीम से दानिश मालेवार, आदित्य ठाकरे, यश राठौड़ और हर्ष दुबे को सेंट्रल जोन टीम में शामिल किया गया है। हर्ष हाल ही में इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ मुकाबलों के लिए भारत 'ए' टीम का हिस्सा भी थे।

हाल ही में रणजी ट्रॉफी जीतने वाली विदर्भ की टीम के हेड कोच रहे उस्मान गनी, सेंट्रल जोन के हेड कोच होंगे। दलीप ट्रॉफी छह टीमों वाले जोनल फॉर्मेट में खेली जाएगी। इसके साथ ही 2025/26 घरेलू क्रिकेट सत्र की शुरुआत होगी। सेंट्रल जोन अपने अभियान की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले से करेगा। विजेता टीम का सेमीफाइनल में शार्दुल ठाकुर की अगुवाई वाले वेस्ट जोन से मुकाबला होगा।

सेंट्रल जोन की पूरी टीम

ध्रुव जुरेल (कप्तान), रजत पाटीदार (उप-कप्तान, उपलब्धता के आधार पर), आर्यन जुयाल, दानिश मालेवार, संचित देसाई, कुलदीप यादव, आदित्य ठाकरे, दीपक चाहर, सारांश जैन, आयुष पांडे, शुभम शर्मा, यश राठौड़, हर्ष दुबे, मानव सुथार, खलील अहमद। स्टैंडबाय: माधव कौशिक, यश ठाकुर, युवराज चौधरी, महिपाल लोमरोर, कुलदीप सेन और उपेंद्र यादव।

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

07 Aug 2025 09:22 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ध्रुव जुरेल को मिली कप्तानी, कुलदीप यादव और दीपक चाहर भी चुने गए, इस टूर्नामेंट के लिए टीम का ऐलान

