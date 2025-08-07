ध्रुव जुरेल को मिली कप्तानी, कुलदीप यादव और दीपक चाहर भी चुने गए, इस टूर्नामेंट के लिए टीम का ऐलान

रजत पाटीदार की उपलब्धता बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) से फिटनेस क्लियरेंस मिलने पर निर्भर है। पाटीदार को आईपीएल 2025 में फील्डिंग के दौरान उंगली में चोट लगी थी। ध्रुव जुरेल हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की 2-2 से ड्रॉ हुई टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे। जुरेल भारत के लिए स्थानापन्न विकेटकीपर भी रहे। ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में उन्होंने लॉर्ड्स और मैनचेस्टर में यह जिम्मा संभाला। दूसरी ओर, खलील एसेक्स के साथ काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं।