ध्रुव जुरेल डेंगू के चलते दलीप ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल से हुए बाहर

Dhruv Jurel ruled out of Duleep Trophy 2025 semifinal: सेंट्रल जोन के ध्रुव जुरेल 4 सितंबर से वेस्ट जोन के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले का हिस्सा नहीं होंगे। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले टीम के कप्तान बनाए गए इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने कमर में दर्द के कारण क्वार्टर फाइनल में हिस्सा नहीं लिया था। अब जुरेल के डेंगू होने के कारण लंबे समय तक मैदान से बाहर रहने की उम्मीद है। बता दें कि आखिरी बार जुरेल इंग्लैंड के दौरे पर ऋषभ पंत को चोट लगने के चलते विकेटकीपिंग करते नजर आए थे।
रिपोर्ट के अनुसार, विदर्भ और सेंट्रल जोन के मुख्य कोच उस्मान गनी ने बताया कि जुरेल डेंगू से पीड़ित हैं और इसलिए दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उन्होंने बताया कि अक्षय वाडकर को विकेटकीपर-बल्लेबाज की जगह टीम में शामिल किया गया है। जुरेल की अनुपस्थिति में रजत पाटीदार ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में सेंट्रल जोन का नेतृत्व किया। इससे पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जुरेल अपनी कमर की चोट के कारण सेमीफाइनल से बाहर रहेंगे।
ध्रुव जुरेल आखिरी बार भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में नज़र आए थे। जहां उन्होंने चोटिल ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में विकेटकीपिंग की थी। जुरेल के अलावा कुलदीप यादव ने भी टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है, क्योंकि वह एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम के साथ दुबई जाएंगे।
रजत पाटीदार (कप्तान), अक्षय वाडकर, आर्यन जुयाल, दानिश मालेवार, संजीत देसाई, यश ठाकुर, आदित्य ठाकरे, दीपक चाहर, सारांश जैन, आयुष पांडे, शुभम शर्मा, यश राठौड़, हर्ष दुबे, मानव सुथार और खलील अहमद।
स्टैंडबाय: माधव कौशिक, युवराज चौधरी, महिपाल लोमरोर, कुलदीप सेन, उपेंद्र यादव।