ध्रुव जुरेल डेंगू के चलते दलीप ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल से हुए बाहर

Dhruv Jurel ruled out of Duleep Trophy 2025 semifinal: सेंट्रल जोन के ध्रुव जुरेल 4 सितंबर से वेस्‍ट जोन के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले का हिस्सा नहीं होंगे। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले टीम के कप्तान बनाए गए इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने कमर में दर्द के कारण क्वार्टर फाइनल में हिस्सा नहीं लिया था। अब जुरेल के डेंगू होने के कारण लंबे समय तक मैदान से बाहर रहने की उम्मीद है। बता दें कि आखिरी बार जुरेल इंग्‍लैंड के दौरे पर ऋषभ पंत को चोट लगने के चलते विकेटकीपिंग करते नजर आए थे।