ध्रुव जुरेल ने दोनों पारियों में जड़ा शतक, लेकिन कुलदीप-सिराज ने किया निराश, साउथ अफ्रीका A की शानदार जीत

भारत ए बनाम साउथ अफ्रीका A
IND A vs SA A Highlights: रविवार को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस ग्राउंड में खेले गए दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ भारतीय ए टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पहली पारी में 221 रन पर ढेर होने वाली साउथ अफ्रीका A ने दूसरी पारी में 5 विकेट गंवातर 417 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और जीत के साथ 2 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली। कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप जैसे इंटरनेशनल गेंदबाजों के होते हुए ये हार इंडिया A के लिए चिंता का विषय है।
बता दें कि आकाशदीप, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज को 14 नवंबर से शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। 417 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका को सलामी बल्लेबाजों जॉर्डन हरमन और लेसेगो सेनोक्वाने ने 156 रन की शुरुआत दी। पहले विकेट के लिए की गई इस साझेदारी ने ही साउथ अफ्रीका A के लिए जीत की नींव रखी। इसके बाद तीसरे नंबर पर आए जुबैर हमजा ने 88 गेंद पर 77 रन बनाए। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए टेंबा बवुमा ने 59 रन की पारी खेली।
जुबैर हमजा और बवुमा के बीच तीसरे विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी हुई। कप्तान मारक्स एकरमैन 24 रन बनाकर आउट हुए, तो कॉनर एस्टरहुइजन ने 52 और तियान वैन वुरेन ने नाबाद 20 रन बनाए। दोनों साउथ अफ्रीका को 98 ओवर में जीत दिला दी।
भारत A ने पहली पारी में ध्रुव जुरेल के नाबाद 132 रन की मदद से 255 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका की पहली पारी 221 रन पर ढेर हो गई थी। दूसरी पारी में भी जुरेल ने शतक जड़ा और 127 रन की पारी खेली। इंडिया A ने दूसरी पारी में 7 विकेट पर 382 रन बनाकर पारी घोषित कर दी और इस तरह साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 417 रन का लक्ष्य मिला। दोनों पारियों में शतक लगाने वाले ध्रुव जुरेल प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, तो साउथ अफ्रीका के कप्तान मार्कस एकरमैन प्लेयर ऑफ द मैच रहे।
