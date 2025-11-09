ध्रुव जुरेल ने दोनों पारियों में जड़ा शतक, लेकिन कुलदीप-सिराज ने किया निराश, साउथ अफ्रीका A की शानदार जीत

IND A vs SA A Highlights: रविवार को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस ग्राउंड में खेले गए दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ भारतीय ए टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पहली पारी में 221 रन पर ढेर होने वाली साउथ अफ्रीका A ने दूसरी पारी में 5 विकेट गंवातर 417 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और जीत के साथ 2 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली। कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप जैसे इंटरनेशनल गेंदबाजों के होते हुए ये हार इंडिया A के लिए चिंता का विषय है।