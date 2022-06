'हैप्पी बर्थडे Dinesh Kartik' जब निदहास ट्रॉफी 2018 के फाइनल में कार्तिक की सुनामी में उड़ गया था बांग्लादेश, देखें शानदार वीडियो

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक आज अपना 37 वां जन्मदिन मना रहे हैं। IPL 2022 कार्तिक के लिए शानदार रहा। वहीं दिनेश को साल 2018 में हुई निदहास ट्रॉफी (Nidahas Trophy 2018) के फाइनल मुकाबले में खेली गई शानदार पारी के लिए आज भी याद किया जाता है

नई दिल्ली Updated: June 01, 2022 01:52:19 pm

Happy birthday Dinesh karthik: भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh karthik) आज 37 साल के हो गए हैं। 1 जून 1985 को तमिलनाडु के चेन्नई में जन्मे दिनेश कार्तिक (Dinesh karthik Date of birth) के लिए आईपीएल 2022 काफी ज्यादा शानदार रहा। इस प्रदर्शन के बदौलत ही कार्तिक को राष्ट्रीय टीम में वापसी मिली, बता दें कि 9 जून से साउथ अफ्रीका (IND vs SA) के खिलाफ शुरू होने वाली पांच मैचों की टी-20 सीरीज में दिनेश कार्तिक को विकेटकीपर के रूप में चुना गया है। दिनेश कार्तिक की पत्नी का नाम (Dinesh karthik wife name) दीपिका पल्लीकल (Dipika Pallikal) है, जो पेशे से एक स्क्वाश प्लेयर हैं। गौरतलब है कि दिनेश को साल 2018 में हुई निदहास ट्रॉफी (Nidahas Trophy 2018) के फाइनल मुकाबले में खेली गई शानदार पारी के लिए आज भी याद किया जाता है

Dinesh Karthik in Nidahas Trophy 2018





जब Dinesh karthikDinesh karthik असंभव को संभव कर दिखाया -



बता दें कि साल 2018 में निदहास ट्रॉफी (Nidahas Trophy 2018) की एक ट्राई सीरीज खेली गई थी। जिसमें भारत के अलावा श्रीलंका और बांग्लादेश भी शामिल थे। इस सीरीज का फाइनल मुकाबला कोलंबो में खेला गया। इस मैच में असंभव से दिखने वाले कारनामे को दिनेश कार्तिक ने संभव कर दिखाया। हुआ यूं कि बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए। भारत भारत का स्कोर 18 ओवर के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 133 रन था। शिखर धवन, सुरेश रैना, केएल राहुल, रोहित शर्मा, मनीष पांडे जैसे दिग्गज बल्लेबाज आउट हो चुके थे।



ऐसा रहा Dinesh karthik का क्रिकेट करियर -



दिनेश कार्तिक ने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल दिखाया है। उन्होंने 26 टेस्ट मैच खेलते हुए 1025 रन बनाए हैं, टेस्ट में वह एक शतक लगाने में भी कामयाब रहे। वहीं 94 वनडे क्रिकेट मुकाबले में 30.21 की औसत से 1752 रन बनाए हैं, वनडे में कार्तिक ने कुल 9 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं 32 T20 मुकाबलों में 33.25 की औसत से 399 रन बनाए हैं, टी ट्वेंटी में कार्तिक का हाईएस्ट स्कोर 48 रन रहा



