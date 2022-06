जानें कौन है Deepak Chahar की मंगेतर जया भारद्वाज, जिसके साथ आज लेंगे सात फेरे

क्रिकेटर दीपक चाहर आज अपनी मंगेतर जया भारद्वाज के साथ शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। आखिर कौन है जया भारद्वाज, जो खूबसूरती में कैटरीना कैफ को भी मात देती हैं

नई दिल्ली Updated: June 01, 2022 01:09:51 pm

Deepak Chahar and Jaya Bhardwaj Wedding Photos: भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के तेज गेंदबाज दीपक चाहर (Deepak Chahar) शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। वह अपनी मंगेतर जया भारद्वाज (Who is Jaya Bhardwaj) के साथ आज आगरा (Agra) में सात फेरे लेंगे। आपको बता दें साल 2021 के आईपीएल के एक मुकाबले के बाद खचाखच भरे स्टेडियम में दीपक चाहर ने जया भारद्वाज को प्रपोज किया था। तो आखिर कौन है जया भारद्वाज जो खूबसूरती में कैटरीना कैफ और करीना कपूर को भी मात देती हैं जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर

Deepak Chahar and Jaya Bhardwaj Wedding Photos

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें