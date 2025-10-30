Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS: ‘गंभीर-अगरकर की इस सोच से नफरत…’, इस वजह से टीम मैनेजमेंट पर भड़के द‍िनेश कार्तिक

पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने इसे लेकर कड़ी आलोचना की। क्रिकबज पर हर्षा भोगले के साथ चर्चा के दौरान कार्तिक ने टीम सिलेक्शन पर सवाल उठाए और कहा कि यह भारतीय क्रिकेट का नया 'माइंडसेट' है, जिससे वह सहमत नहीं हैं।

Siddharth Rai

Oct 30, 2025

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर टेस्ट कप्तान शुभमन गिल से चर्चा करते हुए (फोटो- IANS)

Dinesh Karthik slams Gautam Gambhir and Ajit Agarkar: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज बेहद निराशाजनक रहा। सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा के मानुका ओवल में खेला जाना था, लेकिन बारिश ने महज 58 गेंदों के बाद ही खेल को रद्द कर दिया। मैच की शुरुआत में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी, लेकिन लगातार बारिश के कारण अंपायर्स को मुकाबला स्थगित करना पड़ा।

हालांकि, मैच तो नहीं हो पाया लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट ने तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जगह युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को प्लेइंग 11 में मौका देकर सबको चौंका दिया। जिसके बाद कई पूर्व दिग्गज और क्रिकेट एक्सपर्ट ने इसपर नाराजगी जताई है। पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने इसे लेकर कड़ी आलोचना की। क्रिकबज पर हर्षा भोगले के साथ चर्चा के दौरान कार्तिक ने टीम सिलेक्शन पर सवाल उठाए और कहा कि यह भारतीय क्रिकेट का नया 'माइंडसेट' है, जिससे वह सहमत नहीं हैं।

बैटिंग गहराई की सोच से नफरत है

दिनेश कार्तिक ने प्लेइंग 11 में हर्षित राणा को 8वें नंबर पर देखकर अपनी हैरानी जाहिर की। उन्होंने कहा, "8वें नंबर पर एक नाम देखकर हैरान हूं, जो हर्षित राणा का है। यह वर्तमान में अजीत अगरकर और गौतम गंभीर द्वारा चलाई जा रही टीम इंडिया का माइंडसेट दिखाता है।" कार्तिक ने आगे स्पष्ट किया, "मुझे लगता है कि उन दोनों को बैटिंग लाइनअप में गहराई पसंद है, लेकिन मुझे इस सोच से नफरत है कि अगर उन्होंने अर्शदीप की जगह हर्षित राणा को चुना है। ऐसा टीम इंडिया के साथ अब हर फॉर्मेट में हो रहा है।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर नीतीश कुमार रेड्डी फिट होते और उपलब्ध होते, तो टीम का कॉम्बिनेशन देखने लायक होता।

कार्तिक यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगामी 2026 टी20 वर्ल्ड कप की टीम कॉम्बिनेशन पर भी बात की। उनके अनुसार, जसप्रीत बुमराह प्राथमिक गेंदबाज होंगे और हार्दिक पंड्या उनका साथ निभाएंगे। टीम में तीन स्पिनरों को जगह मिलेगी, जो आधुनिक टी20 क्रिकेट की मांग है।

एशियन कंडीशंस में वॉशिंगटन सुंदर बेहतर विकल्प

चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रसिद्ध कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कार्तिक की बात से सहमति जताई। भोगले ने कहा कि अगर एशियन सेटअप (जैसे भारत, श्रीलंका या बांग्लादेश की पिचों) की बात करें, तो हर्षित राणा की जगह वॉशिंगटन सुंदर ज्यादा सही विकल्प होंगे। इससे भारतीय टीम के पास स्लो गेंदबाजी के चार मजबूत ऑप्शन होंगे कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और वरुण चक्रवर्ती।

भोगले का तर्क था कि टी20 में वैरिएशन और कंट्रोल महत्वपूर्ण हैं, खासकर एशियाई पिचों पर जहां स्पिनरों का दबदबा रहता है। हर्षित राणा जैसे तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन लंबे टूर्नामेंट में बैलेंस बनाना जरूरी है।

Published on:

30 Oct 2025 08:32 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS: ‘गंभीर-अगरकर की इस सोच से नफरत…’, इस वजह से टीम मैनेजमेंट पर भड़के द‍िनेश कार्तिक

