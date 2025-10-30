दिनेश कार्तिक ने प्लेइंग 11 में हर्षित राणा को 8वें नंबर पर देखकर अपनी हैरानी जाहिर की। उन्होंने कहा, "8वें नंबर पर एक नाम देखकर हैरान हूं, जो हर्षित राणा का है। यह वर्तमान में अजीत अगरकर और गौतम गंभीर द्वारा चलाई जा रही टीम इंडिया का माइंडसेट दिखाता है।" कार्तिक ने आगे स्पष्ट किया, "मुझे लगता है कि उन दोनों को बैटिंग लाइनअप में गहराई पसंद है, लेकिन मुझे इस सोच से नफरत है कि अगर उन्होंने अर्शदीप की जगह हर्षित राणा को चुना है। ऐसा टीम इंडिया के साथ अब हर फॉर्मेट में हो रहा है।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर नीतीश कुमार रेड्डी फिट होते और उपलब्ध होते, तो टीम का कॉम्बिनेशन देखने लायक होता।