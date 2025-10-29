Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS: सूर्यकुमार यादव ने रचा इतिहास, टी20 क्रिकेट में ऐसा करने वाले दुनिया के पांचवें और भारत के दूसरे बल्लेबाज

सूर्यकुमार यादव अंतरराष्ट्रीय टी20 में 150 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पांचवें और भारत के दूसरे बल्लेबाज हैं। उनके अलावा पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने यह कारनामा किया है।

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 29, 2025

सूर्यकुमार यादव ने अंतरराष्ट्रीय टी20 में 150 छक्के पूरे किए (Photo - EspnCricInfo)

Suryakumar Yadav, India vs Australia T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबरा के मनुका ओवल में खेला गया पहला टी20 मुक़ाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इतिहास रच दिया है। बारिश से प्रभावित इस मुक़ाबले में सूर्या ने 24 गेंदों पर 39 रन की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उन्होंने तीन चौकों और दो छक्कों लगाए और अंतरराष्ट्रीय टी20 में 150 छक्के पूरे कर लिए।

सूर्यकुमार यादव ने अंतरराष्ट्रीय टी20 में 150 छक्के पूरे किए

सूर्यकुमार यादव अंतरराष्ट्रीय टी20 में 150 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पांचवें और भारत के दूसरे बल्लेबाज हैं। उनके अलावा पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने यह कारनामा किया है। रोहित ने 159 मैचों में 205 छक्के जड़े हैं। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के मोहम्मद वसीम 91 मैचों में 187 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों में 150+ छक्के-

205 रोहित शर्मा
187 मुहम्मद वसीम
173 मार्टिन गुप्टिल
172 जोस बटलर
150 सूर्यकुमार यादव

वहीं न्यूजीलैंड के दिग्गज मार्टिन गुप्टिल 122 मैचों में 173 छक्कों के साथ तीसरे, जबकि इंग्लैंड के जोस बटलर 144 मैचों में 172 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर हैं। भारत के लिए रोहित और सूर्यकुमार के बाद विराट कोहली एकमात्र ऐसे अन्य बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय टी20 में 100 से ज्यादा छक्के लगाए हैं। कोहली के नाम 124 छक्के हैं।

भारत के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय टी20 सिक्स

रोहित शर्मा- 205
सूर्यकुमार- 150*
विराट कोहली- 124

मैच की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 58 गेंदों के बाद रद्द हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। बारिश ने मैच में दो बार खलल डाली। पहली बार मैच पांच ओवर की समाप्ति पर रुका, लेकिन दो ओवर की कटौती कर इसे दोबारा शुरू किया गया। जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो 18-18 ओवर का मुकाबला कराने का फैसला किया गया।

मात्र 58 गेंद के बाद रद्द हो गया मैच

लेकिन भारत ने जब 9.4 ओवर में एक विकेट पर 97 रन बनाए थे, तब एक बार फिर तेज बारिश आ गई और मैच को रोकना पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका और बेनतीजा घोषित करना पड़ा। भारत के लिए इस मैच में शुभमन गिल कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अच्छी बल्लेबाजी की और दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी हुई। गिल और सूर्यकुमार ने खेल रुकने तक 62 रनों की साझेदारी कर ली थी।

गिल और सूर्यकुमार ने बनाए रन

सूर्यकुमार के आलवा गिल 20 गेंदों पर चार चौकों और एक छक्के की मदद से 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत का एक मात्र विकेट अभिषेक शर्मा के रूप में गिरा। नाथन एलिस ने टिम डेविड के हाथों कैच कराकर अभिषेक की पारी का अंतकिया। अभिषेक 14 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 19 रन बनाकर आउट हुए थे। दोनों टीमों के बीच सीरीज का अगला मुक़ाबला मेलबर्न में 31 अक्टूबर को खेला जाएगा।

