क्रिकेट

ट्रेविस हेड ने गेंद से किया कमाल, झटके 4 विकेट, लेकिन मार्करम और बवुमा ने ऑस्ट्रेलिया को दिया मुश्किल लक्ष्य

ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 9 ओवर में 57 रन देकर 4 विकेट लिए। बेन ड्वार्शुईस ने 2 और एडम जांपा ने 1 विकेट लिए।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 19, 2025

ट्रेविस हेड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ गेंद से किया कमाल (फोटो- IANS)
ट्रेविस हेड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ गेंद से किया कमाल (फोटो- IANS)

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 296 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए एडन मार्करम, कप्तान टेंबा बवुमा और मैथ्यू ब्रिट्ज्क ने अर्धशतक लगाया। कैजलिस स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। दक्षिण अफ्रीका को एडन मार्करम और रेयान रिकल्टन ने मजबूत शुरुआत दी।

साउथ अफ्रीका की अच्छी शुरुआत

दोनों ने पहले विकेट के लिए 16.5 ओवर में 92 रन जोड़े। रिकल्टन 33 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। तेजी से शतक की तरफ बढ़ रहे मार्करम 81 गेंद पर 82 रन बनाकर दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए। इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी पारी को कप्तान बावुमा और मैथ्यू ब्रिट्ज्क ने संभाला। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी हुई। मैथ्यु ब्रिट्ज्क 56 गेंद पर 57 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए।

इसके बाद दक्षिण अफ्रीका को ट्रिस्टन स्टब्स और डेवाल्ड ब्रेविस के रूप में दो बड़े झटके जल्दी-जल्दी लगे। बावुमा और वियान मुल्डर ने पारी को संभाला और छठे विकेट के लिए 36 रन जोड़े। कप्तान बावुमा 74 गेंद पर 65 रन बनाकर आउट हुए। वियान मुल्डर ने नाबाद 31 रन की पारी खेल टीम का स्कोर 8 विकेट पर 296 तक पहुंचाया।

हेड ने झटके 4 विकेट

ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 9 ओवर में 57 रन देकर 4 विकेट लिए। बेन ड्वार्शुईस ने 2 और एडम जांपा ने 1 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका को मैच से पहले कगिसो रबाडा के रूप में एक बड़ा झटका लगा। टखने की चोट की वजह से प्रीमियर प्रोटियाज पेसर वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं।

