ट्रेविस हेड ने गेंद से किया कमाल, झटके 4 विकेट, लेकिन मार्करम और बवुमा ने ऑस्ट्रेलिया को दिया मुश्किल लक्ष्य

दोनों ने पहले विकेट के लिए 16.5 ओवर में 92 रन जोड़े। रिकल्टन 33 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। तेजी से शतक की तरफ बढ़ रहे मार्करम 81 गेंद पर 82 रन बनाकर दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए। इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी पारी को कप्तान बावुमा और मैथ्यू ब्रिट्ज्क ने संभाला। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी हुई। मैथ्यु ब्रिट्ज्क 56 गेंद पर 57 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए।