सचिन और विराट जैसे दिग्गज भी नहीं तोड़ पाए क्रिकेट के ये 5 रिकॉर्ड, आज भी डॉन ब्रैडमैन के नाम

ब्रैडमैन का टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी औसत 99.94 है। इससे बेहतर बल्लेबाजी औसत किसी बल्लेबाज का इस फॉर्मेट में नहीं है। टेस्ट में एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड ब्रैडमैन के नाम है। इंग्लैंड के खिलाफ 37 टेस्ट में उन्होंने 19 शतक लगाए हैं। भारत के सुनील गावस्कर वेस्टइंडीज के खिलाफ 13 शतक लगाकर दूसरे स्थान पर हैं। एक टेस्ट सीरीज में बतौर कप्तान सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड ब्रैडमैन के नाम है। 1936-37 में इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज में उन्होंने 810 रन बनाए थे। कोई दूसरा कप्तान एक टेस्ट सीरीज में 800 का आंकड़ा नहीं छू सका है।