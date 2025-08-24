DPL 2025: दिल्ली किंग्स ने खड़ा किया 167 का स्कोर, दिल्ली टाइगर्स ने 69 रन बनाकर जीत लिया मुकाबला

न्यू दिल्ली टाइगर्स ने रविवार को दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (Delhi Premier League) के 33वें मुकाबले को अपने नाम किया। इस टीम ने अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए बारिश से प्रभावित मुकाबले में डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 9 विकेट से जीत दर्ज की। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 19 ओवरों में 8 विकेट खोकर 167 रन बनाए। इसके बाद दूसरी पारी से पहले बारिश ने खलल डाला और दिल्ली टाइगर्स को 6 ओवर में 69 रन का लक्ष्य मिला।
इस टीम को यश ढुल और कौशल सुमन ने मिली जुली शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 3.4 ओवरों में 28 रन की साझेदारी की। यश 12 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कौशल सुमन ने 23 गेंदों में एक छक्के और तीन चौकों की मदद से 30 रन टीम के खाते में जोड़े। जब सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने अपना दूसरा विकेट गंवाया, तब तक टीम 7.1 ओवरों में 59 रन बना चुकी थी। यहां से कप्तान जोंटी सिद्धू ने युगल सैनी के साथ तीसरे विकेट के लिए 53 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया।
युगल सैनी 21 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान जोंटी ने 37 गेंदों में 75 रन की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी में पांच छक्के और छह चौके शामिल थे। विपक्षी खेमे से पंकज जसवाल ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि प्रद्युम्न सनन और हिम्मत सिंह को 2-2 सफलताएं हाथ लगीं। इसके जवाब में, न्यू दिल्ली टाइगर्स को 6 ओवरों में 69 रन का लक्ष्य मिला, जिसे टीम ने पांच ओवरों में हासिल कर लिया।
हिम्मत सिंह और शिवम गुप्ता ने 4.2 ओवरों में 58 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया। शिवम 8 गेंदों में इतने ही रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद हिम्मत सिंह ने वैभव रावल (नाबाद 9) के साथ मिलकर टीम को जीत दिलाई। हिम्मत सिंह 19 गेंदों में तीन छक्कों और छह चौकों की मदद से 45 रन बनाकर नाबाद रहे, उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। विपक्षी टीम के लिए सिमरजीत सिंह इकलौता विकेट चटकाने वाले गेंदबाज रहे।