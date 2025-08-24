DPL 2025: दिल्ली किंग्स ने खड़ा किया 167 का स्कोर, दिल्ली टाइगर्स ने 69 रन बनाकर जीत लिया मुकाबला

इस टीम को यश ढुल और कौशल सुमन ने मिली जुली शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 3.4 ओवरों में 28 रन की साझेदारी की। यश 12 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कौशल सुमन ने 23 गेंदों में एक छक्के और तीन चौकों की मदद से 30 रन टीम के खाते में जोड़े। जब सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने अपना दूसरा विकेट गंवाया, तब तक टीम 7.1 ओवरों में 59 रन बना चुकी थी। यहां से कप्तान जोंटी सिद्धू ने युगल सैनी के साथ तीसरे विकेट के लिए 53 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया।