DPL 2025: पुरानी दिल्ली को पांच विकेट से रौंदकर फिर से टॉप पर पहुंचे ईस्ट दिल्ली राइडर्स

पहले बल्लेबाजी करने उतरी पुरानी दिल्ली 6 की टीम ने आठ विकेट खोकर 182 रन बनाए। जवाब में ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने इस लक्ष्य को 19.5 ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया।

भारत

Siddharth Rai

Aug 13, 2025

ईस्ट दिल्ली राइडर्स जीत के बाद जश्न मनाते हुए (Photo - DPL 2025)

Purani Dilli 6 vs East Delhi Riders, Delhi Premier League 2025: ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने दिल्ली प्रीमियर लीग-2025 (DPL) के 21वें मैच में जीत दर्ज की। इस टीम ने मंगलवार को अरुण जेटली स्टेडियम में पुरानी दिल्ली 6 को पांच विकेट से शिकस्त दी। यह इस सीजन में ईस्ट दिल्ली राइडर्स की पांचवीं जीत रही, जिसके साथ टीम प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। वहीं, सीजन का तीसरा मुकाबला गंवा चुकी पुरानी दिल्ली 6 टॉप-4 से बाहर है।

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पुरानी दिल्ली 6 की टीम ने आठ विकेट खोकर 182 रन बनाए। टीम 18 रन पर विवेक यादव (5) का विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद प्रणव पंत ने समर्थ सेठ के साथ दूसरे विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला।

समर्थ सेठ 23 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हुए। उनके पवेलियन लौटने के बाद पंत ने मोर्चा संभाला। इस बीच उन्होंने अन्य बल्लेबाजों के साथ छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए स्कोर को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश की। प्रणव पंत 41 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें तीन छक्के और छह चौके शामिल थे। वहीं, कप्तान वंश बेदी ने 11 गेंदों में 28 रन की पारी खेली।

विपक्षी टीम की ओर से नवदीप सैनी, मयंक रावत और अखिल चौधरी ने दो-दो विकेट झटके, जबकि रोहित यादव और अर्पित राणा ने एक-एक शिकार किया। इसके जवाब में ईस्ट दिल्ली राइडर्स को सलामी जोड़ी ने मजबूत शुरुआत दिलाई। अर्पिण राणा और सुजल सिंह ने 16.2 ओवरों में 149 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया था।

अर्पित 52 गेंदों में चार छक्कों और नौ चौकों की मदद से 87 रन बनाकर आउट हुए। अगली गेंद पर सुजल सिंह रन आउट हो गए। सुजल 46 गेंदों में 59 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अगली गेंद पर हार्दिक शर्मा (0) भी चलते बने। यहां से टीम लड़खड़ा गई थी, लेकिन मयंक रावत (नाबाद 22) ने मोर्चा संभालते हुए किंग्स को एक गेंद शेष रहते जीत दिलाई। विपक्षी टीम की ओर से रजनीश दादर और ललित यादव को दो-दो सफलता हाथ लगी।

13 Aug 2025 07:19 am

