DPL 2025: पुरानी दिल्ली को पांच विकेट से रौंदकर फिर से टॉप पर पहुंचे ईस्ट दिल्ली राइडर्स

अर्पित 52 गेंदों में चार छक्कों और नौ चौकों की मदद से 87 रन बनाकर आउट हुए। अगली गेंद पर सुजल सिंह रन आउट हो गए। सुजल 46 गेंदों में 59 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अगली गेंद पर हार्दिक शर्मा (0) भी चलते बने। यहां से टीम लड़खड़ा गई थी, लेकिन मयंक रावत (नाबाद 22) ने मोर्चा संभालते हुए किंग्स को एक गेंद शेष रहते जीत दिलाई। विपक्षी टीम की ओर से रजनीश दादर और ललित यादव को दो-दो सफलता हाथ लगी।