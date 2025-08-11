DPL 2025: जीत के साथ प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर ईस्ट दिल्ली राइडर्स, हार्दिक ने ठोका तूफानी अर्धशतक

यहां से कृष यादव ने मोर्चा संभालते हुए आयुष दोसेजा (26) के साथ तीसरे विकेट के लिए 52 रन जुटाकर टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया। कृष यादव ने टीम के खाते में 44 रन का योगदान दिया, जबकि मयंक गुसाईं ने 20 गेंदों में 27 रन की पारी खेली। राइडर्स के लिए मयंक रावत और रौनक वाघेला ने दो-दो शिकार किए, जबकि नवदीप सैनी और आशीष मीणा ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।