DPL 2025 Final: नितीश राणा ने चौके-छक्काें की बारिश कर खेली धमाकेदार कप्तानी पारी, वेस्ट दिल्ली लायंस ने जीता खिताब

DPL 2025 Final Highlights: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का खिताब वेस्‍ट दिल्‍ली लायंस ने जीत लिया है। लायंस ने कप्‍तान नितीश राणा की नाबाद 79 रन की तूफानी पारी के दम पर सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया।

भारत

lokesh verma

Sep 01, 2025

DPL 2025 Final Highlights
DPL 2025 Final Highlights: वेस्‍ट दिल्‍ली लायंस ने जीता डीपीएल 2025 का खिताब। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/DelhiPLT20)

DPL 2025 Final Highlights: वेस्ट दिल्ली लायंस ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (DPL 2025) का खिताब अपने नाम कर लिया है। वेस्ट दिल्ली लायंस ने रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में दो ओवर शेष रहते सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 6 विकेट से शिकस्त दी। इस फाइनल मुकाबले में भी लायंस के कप्‍तान नितीश राणा का बल्‍ला जमकर गरजा। राणा ने 49 गेंदों का सामना करते हुए सात छक्कों और चार चौकों की मदद से नाबाद 79 रन बनाकर खिताबी जीत सुनिश्चित की।

78 के स्कोर तक छह बल्लेबाज पवेलियन लौटे

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने सात विकेट खोकर 173 रन बनाए। टीम को 11 रन पर सिद्धार्थ जून के रूप में बड़ा झटका लगा। सिद्धार्थ महज 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद टीम ने 38 के स्कोर पर आर्यन राणा के रूप में अपना दूसरा सलामी बल्लेबाज भी खो दिया। आर्यन 12 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में चार चौके शामिल थे। टीम लगातार अपने विकेट गंवाती गई और 78 के स्कोर तक छह बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। 

युगल और प्रांशु के बीच 7वें विकेट के लिए 78 रन की साझेदारी

युगल सैनी ने प्रांशु विजयरन के साथ सातवें विकेट के लिए 78 रन जोड़ते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा दिया। सैनी 48 गेंदों में तीन छक्कों और चार चौकों के साथ 65 रन बनाकर आउट हुए। अंतिम ओवर में प्रांशु ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक पूरा किया। प्रांशु 24 गेंदों में 50 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी इस पारी में चार छक्के और तीन चौके शामिल थे। विपक्षी टीम के लिए मनन भारद्वाज और शिवांक वशिष्ठ ने दो-दो विकेट अपने नाम किए।

लायंस ने दो ओवर शेष रहते जीता खिताबी मुकाबला 

इसके जवाब में वेस्ट दिल्ली लायंस ने दो ओवर शेष रहते खिताबी मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस टीम ने दूसरे ओवर की अंतिम दो गेंदों पर कृष यादव (13) और आयुष (0) का विकेट गंवा दिया था। कुछ देर बाद अंकित कुमार (20) भी पवेलियन लौट गए। टीम 48 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान नितीश राणा ने मोर्चा संभाला। राणा ने मयंक गुसाईं (15) के साथ चौथे विकेट के लिए 42 रन जोड़े।

नितीश राणा 49 गेंदों पर बनाए 79* रन

इसके बाद कप्तान ने ऋतिक शौकीन के साथ पांचवें विकेट के लिए 85 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई। नितीश राणा ने 49 गेंदों में सात छक्कों और चार चौकों की मदद से नाबाद 79 रन बनाए, जबकि ऋतिक 27 गेंदों में 42 रन बनाकर नाबाद रहे। विपक्षी खमे से सिमरजीत सिंह ने सर्वाधिक दो विकेट झटके, जबकि अरुण पुंडीर और तेजस बरोका ने एक-एक शिकार किया।

Published on:

01 Sept 2025 06:35 am

Hindi News / Sports / Cricket News / DPL 2025 Final: नितीश राणा ने चौके-छक्काें की बारिश कर खेली धमाकेदार कप्तानी पारी, वेस्ट दिल्ली लायंस ने जीता खिताब

