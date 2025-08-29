Patrika LogoSwitch to English

DPL 2025: आखिरी मुक़ाबले में जीती न्यू दिल्ली टाइगर्स, नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को छह विकेट से हराया

नई दिल्ली टाइगर्स ने डीपीएल 2025 के अपने आखिरी मुक़ाबले में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को छह विकेट से हराया है।

भारत

Siddharth Rai

Aug 29, 2025

न्यू दिल्ली टाइगर्स ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को हराया (Photo: X/DelhiPLT20)

North Delhi Strikers vs New Delhi Tigers, DPL 2025: न्यू दिल्ली टाइगर्स ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (DPL) के 40वें मुकाबले को अपने नाम किया। इस टीम ने गुरुवार को अरुण जेटली स्टेडियम में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के खिलाफ छह विकेट से जीत दर्ज की। मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी नॉर्थ स्ट्राइकर्स को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। अर्णव बग्गा ने सार्थक रंजन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 6.1 ओवरों में 61 रन की साझेदारी की।

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की पारी

अर्णव 11 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद सार्थक रंजन ने मोर्चा संभाले रखा। सार्थक इस बीच बल्लेबाजों के साथ छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए टीम के स्कोर को मजबूत बनाते गए। सार्थक ने 58 गेंदों में सात छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से 100 रन बनाए, जबकि अर्जुन रापरिया ने 23 गेंदों में तीन छक्कों और चार चौकों के साथ 47 रन की नाबाद पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से प्रिंस यादव और हिम्मत सिंह ने दो-दो शिकार किए, जबकि आत्रेय त्रिपाठी और पंकज जायसवाल को एक-एक विकेट हाथ लगे।

सार्थक रंजन की शानदार बल्लेबाजी

इसके जवाब में न्यू दिल्ली टाइगर्स ने मुकाबले की अंतिम गेंद पर जीत दर्ज की। टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। शिवम गुप्ता और लक्ष्य थरेजा ने 4.1 ओवरों में 46 रन टीम के खाते में जोड़े। शिवम 18 गेंदों में दो छक्कों और चार चौकों की मदद से 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यहां से कप्तान हिम्मत सिंह ने लक्ष्य थरेजा के साथ दूसरे विकेट के लिए 54 रन जोड़ते हुए टीम का शतक पूरा किया। हिम्मत सिंह 22 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में एक छक्का और तीन चौके शामिल रहे।

लक्ष्य थरेजा की मैच जिताऊ पारी

टीम 100 रन तक दो विकेट गंवा चुकी थी। यहां से लक्ष्य थरेजा ने मोर्चा संभालते हुए ध्रुव कौशिक के साथ तीसरे विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी की। लक्ष्य थरेजा 48 गेंदों में पांच छक्कों और दो चौकों की मदद से 80 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि ध्रुव कौशिक ने 25 गेंदों में 41 रन की पारी खेली। शानदार पारी के लिए लक्ष्य को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

विपक्षी टीम के लिए कप्तान वैभव कांडपाल ने सर्वाधिक दो शिकार किए, जबकि प्रभजोत सिंह और सिद्धार्थ सोलंकी ने एक-एक विकेट अपने नाम किया। न्यू दिल्ली टाइगर्स और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की टीमें खिताबी रेस से पहले ही बाहर हो चुकी थीं। टाइगर्स ने प्वाइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर रहते हुए अपने अभियान का अंत किया, जबकि स्ट्राइकर्स छठे पायदान पर रही।

दोनों टीमें खिताबी दौड़ से बाहर

इस सीजन सेंट्रल दिल्ली किंग्स, ईस्ट दिल्ली राइडर्स, वेस्ट दिल्ली लायंस और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीमें अगले दौर में पहुंच चुकी हैं। 29 अगस्त को क्वालीफायर-1 में सेंट्रल दिल्ली किंग्स का सामना ईस्ट दिल्ली राइडर्स से होगा, जबकि एलिमिनेटर मुकाबले में वेस्ट दिल्ली लायंस की टीम साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को चुनौती देगी।

29 Aug 2025 07:28 am

