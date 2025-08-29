DPL 2025: आखिरी मुक़ाबले में जीती न्यू दिल्ली टाइगर्स, नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को छह विकेट से हराया

इसके जवाब में न्यू दिल्ली टाइगर्स ने मुकाबले की अंतिम गेंद पर जीत दर्ज की। टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। शिवम गुप्ता और लक्ष्य थरेजा ने 4.1 ओवरों में 46 रन टीम के खाते में जोड़े। शिवम 18 गेंदों में दो छक्कों और चार चौकों की मदद से 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यहां से कप्तान हिम्मत सिंह ने लक्ष्य थरेजा के साथ दूसरे विकेट के लिए 54 रन जोड़ते हुए टीम का शतक पूरा किया। हिम्मत सिंह 22 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में एक छक्का और तीन चौके शामिल रहे।