क्रिकेट

DPL 2025: स्ट्राइकर्स ने खोला जीत का खाता, वॉरियर्स को 19 रन से हराया

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने निर्धारित ओवरों में सात विकेट खोकर 163 रन बनाए। टीम को सलामी जोड़ी ने मजबूत शुरुआत दिलाई। वैभव कांडपाल और सार्थक रंजन के बीच 8.4 ओवरों में 55 रन की साझेदारी हुई। वैभव 33 गेंदों में एक छक्के और पांच चौकों की मदद से 38 रन बनाकर आउट हुए।

भारत

Siddharth Rai

Aug 07, 2025

स्ट्राइकर्स ने खोला जीत का खाता, वॉरियर्स को हराया (Photo - IANS)

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने दिल्ली प्रीमियर लीग-2025 (DPL) के नौवें मैच में आउटर दिल्ली वॉरियर्स को 19 रन से शिकस्त दी। इसी के साथ स्ट्राइकर्स ने सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज कर ली, जबकि वॉरियर्स को दूसरी हार का सामना करना पड़ा है।

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने निर्धारित ओवरों में सात विकेट खोकर 163 रन बनाए। टीम को सलामी जोड़ी ने मजबूत शुरुआत दिलाई। वैभव कांडपाल और सार्थक रंजन के बीच 8.4 ओवरों में 55 रन की साझेदारी हुई। वैभव 33 गेंदों में एक छक्के और पांच चौकों की मदद से 38 रन बनाकर आउट हुए।

हालांकि, सार्थक रंजन ने एक छोर थामे रखा। उन्होंने 50 गेंदों में 77 रन की पारी खेलते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। इस दौरान उनके बल्ले से पांच छक्के और सात चौके निकले। सलामी बल्लेबाजों के अलावा अर्जुन राप्रिया (नाबाद 17) इस पारी में दहाई का आंकड़ा छूने वाले तीसरे खिलाड़ी रहे।

विपक्षी टीम की ओर से सिद्धार्थ शर्मा, हर्ष त्यागी और कमल बैरवा ने दो-दो विकेट चटकाए, जबकि शिवम शर्मा के नाम एक विकेट रहा। इसके जवाब में आउटर दिल्ली वॉरियर्स की टीम 20 ओवरों के खेल तक नौ विकेट खोकर 144 रन ही बना सकी।

टीम को 21 के स्कोर पर प्रियांश आर्य के रूप में बड़ा झटका लगा। प्रियांश महज आठ रन बनाकर चलते बने। इसी स्कोर पर टीम ने वरुण यादव (0) का विकेट भी गंवा दिया। वॉरियर्स ने 64 रन तक अपने चार विकेट गंवा दिए थे। यहां से केशव डबास और ध्रुव सिंह ने पांचवें विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की।

केशव डबास ने 26 गेंदों में दो छक्कों और तीन चौकों की मदद से 40 रन बनाए। ध्रुव ने 10 गेंदों में 17 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से विकास दीक्षित और कुलदीप यादव ने तीन-तीन विकेट अपने नाम किए, जबकि हर्षित राणा ने दो विकेट झटके। दीपांशु गुलिया ने एक विकेट चटकाया।

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने इस सीजन अपना पहला मैच सेंट्रल दिल्ली किंग्स के खिलाफ खेला था, जिसे आठ विकेट से गंवाया। वहीं, आउटर दिल्ली वॉरियर्स की टीम न्यू दिल्ली टाइगर्स के विरुद्ध 40 रन से शिकस्त झेलने के बाद 'पुरानी दिल्ली 6' को 82 रन से मात दे चुकी थी।

Published on:

07 Aug 2025 07:13 am

DPL 2025: स्ट्राइकर्स ने खोला जीत का खाता, वॉरियर्स को 19 रन से हराया

