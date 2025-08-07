DPL 2025: स्ट्राइकर्स ने खोला जीत का खाता, वॉरियर्स को 19 रन से हराया

टीम को 21 के स्कोर पर प्रियांश आर्य के रूप में बड़ा झटका लगा। प्रियांश महज आठ रन बनाकर चलते बने। इसी स्कोर पर टीम ने वरुण यादव (0) का विकेट भी गंवा दिया। वॉरियर्स ने 64 रन तक अपने चार विकेट गंवा दिए थे। यहां से केशव डबास और ध्रुव सिंह ने पांचवें विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की।