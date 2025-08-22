DPL 2025: सेंट्रल दिल्ली किंग्स के खिलाफ वेस्ट दिल्ली लायंस की रोमांचक जीत, कृष यादव ने ठोका तूफानी अर्धशतक

टीम 46 के स्कोर तक दो विकेट गंवा चुकी थी। यहां से यश ने कप्तान जोंटी सिद्धू के साथ तीसरे विकेट के लिए 79 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। यश ढुल 49 गेंदों में एक छक्के और 12 चौकों की मदद से 72 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जोंटी ने 41 गेंदों में 56 रन की पारी खेली। इनके अलावा आदित्य भंडारी ने टीम के खाते में 23 रन जोड़े, लेकिन किंग्स को जीत नहीं दिला सके। विपक्षी खेमे से नितीश राणा, अनिरुद्ध चौधरी, शिवांक वशिष्ठ और शुभम दुबे को एक-एक सफलता हाथ लगी।