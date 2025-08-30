क्यों भिड़े नितीश राणा और दिग्वेश राठी, कैसे हुई लड़ाई की शुरुआत, इस वीडियो ने सब कुछ कर दिया साफ

Nitish Rana and Digvesh Rathi Fight: शुक्रवार की शाम अरुण जेटली स्टेडियम का मैदान एक जंग के मैदान पर तब्दील हो गया। दिल्ली प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर में कई खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम को क्वालीफायर्स 2 में खेलने का मौका मिलना था। ऐसे में दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर काफी दबाव था। एलिमिनेटर मैच साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच खेला गया था। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने 202 रन का लक्ष्य दिया था। वेस्ट दिल्ली ने कप्तान नितीश राणा के 55 गेंदों पर 15 छक्के और 8 चौकों की मदद से नाबाद 134 रन बनाकर 17.1 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया।