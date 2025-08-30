Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

क्यों भिड़े नितीश राणा और दिग्वेश राठी, कैसे हुई लड़ाई की शुरुआत, इस वीडियो ने सब कुछ कर दिया साफ

Nitish Rana- Digvesh Rathi Fight: राणा पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इसके अंतर्गत मैच के दौरान अश्लील, आपत्तिजनक या अपमानजनक हावभाव का इस्तेमाल करने जैसी घटनाओं पर एक्शन लिया जाता है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 30, 2025

DPL 2025 Nithsh Rana Digvesh Rathi Cricketer Fight IPL Players Fight
DPL 2025 के एलिमिनेटर मैच में नितीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच लड़ाई हो गई (Photo- @Checkk_It_Out_)

Nitish Rana and Digvesh Rathi Fight: शुक्रवार की शाम अरुण जेटली स्टेडियम का मैदान एक जंग के मैदान पर तब्दील हो गया। दिल्ली प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर में कई खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम को क्वालीफायर्स 2 में खेलने का मौका मिलना था। ऐसे में दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर काफी दबाव था। एलिमिनेटर मैच साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच खेला गया था। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने 202 रन का लक्ष्य दिया था। वेस्ट दिल्ली ने कप्तान नितीश राणा के 55 गेंदों पर 15 छक्के और 8 चौकों की मदद से नाबाद 134 रन बनाकर 17.1 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया।

मैच के बाद आचार संहिता का उल्लंघन करने पर दिग्वेश राठी, नितीश राणा, अमन भारती, सुमित माथुर और कृष यादव पर जुर्माना लगाया गया। घटना की शुरुआत शुक्रवार की शाम अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली सुपरस्टार्ज और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच खेले गए एलिमिनेटर मैच के दौरान नितीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच हुई।

ये भी पढ़ें

IPL 2026 से पहले Rahul Dravid ने छोड़ा Rajasthan Royals का साथ, ठुकराया फ्रेंचाइजी का ये ऑफर
क्रिकेट
Rahul Dravid part away from rajasthan roylas ipl 2026

क्या था पूरा मामला

पहले राठी ने गेंदबाजी एक्शन के बीच में गेंद को रिलीज न कर नितीश राणा को परेशान किया, बाद में राणा क्रीज छोड़ बदला लिया। हालांकि यहां तक मामला सिर्फ आंखों तक था लेकिन नितीश राणा ने राठी की अगली गेंद पर रिवर्स स्वीप कर डीप पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाकर राठी पर दबाव बनाया। इसके बाद राठी ने कुछ कहा, जिसके बाद राणा गुस्से में राठी की तरफ बढ़ते नजर आए। अंपायर और पास के फील्डर्स ने बीच-बचाव करके दोनों को अलग किया। हालांकि इसके बाद भी राठी कुछ बुदबुदाते हुए चले गए।

मैच में एक और विवाद हुआ। कृष यादव की पहले भारती और फिर एक दूसरे खिलाड़ी से तीखी बहस हुई। कृष पर आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 100 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना विरोधी टीम के खिलाड़ी द्वारा गाली-गलौज और खिलाड़ी की ओर बल्ला तानने के बाद सुनाई देने वाली अश्लीलता के इस्तेमाल के लिए लगाया गया है।

राठी पर मैच फीस का 80 प्रतिशत जुर्माना

राणा पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इसके अंतर्गत मैच के दौरान अश्लील, आपत्तिजनक या अपमानजनक हावभाव का इस्तेमाल करने जैसी घटनाओं पर एक्शन लिया जाता है। दिग्वेश राठी पर आईपीएल 2025 में भी नोटबुक स्टाइल जश्न मनाने के कारण कई जुर्माने लगे थे। उन पर खेल भावना के विपरीत आचरण के लिए मैच फीस का 80 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। भारती पर मैच के दौरान अश्लील भाषा का प्रयोग करने के लिए मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। वहीं, माथुर पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

30 Aug 2025 05:28 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / क्यों भिड़े नितीश राणा और दिग्वेश राठी, कैसे हुई लड़ाई की शुरुआत, इस वीडियो ने सब कुछ कर दिया साफ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.