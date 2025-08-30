क्यों भिड़े नितीश राणा और दिग्वेश राठी, कैसे हुई लड़ाई की शुरुआत, इस वीडियो ने सब कुछ कर दिया साफ

Nitish Rana and Digvesh Rathi Fight: शुक्रवार की शाम अरुण जेटली स्टेडियम का मैदान एक जंग के मैदान पर तब्दील हो गया। दिल्ली प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर में कई खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम को क्वालीफायर्स 2 में खेलने का मौका मिलना था। ऐसे में दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर काफी दबाव था। एलिमिनेटर मैच साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच खेला गया था। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने 202 रन का लक्ष्य दिया था। वेस्ट दिल्ली ने कप्तान नितीश राणा के 55 गेंदों पर 15 छक्के और 8 चौकों की मदद से नाबाद 134 रन बनाकर 17.1 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया।
मैच के बाद आचार संहिता का उल्लंघन करने पर दिग्वेश राठी, नितीश राणा, अमन भारती, सुमित माथुर और कृष यादव पर जुर्माना लगाया गया। घटना की शुरुआत शुक्रवार की शाम अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली सुपरस्टार्ज और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच खेले गए एलिमिनेटर मैच के दौरान नितीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच हुई।
पहले राठी ने गेंदबाजी एक्शन के बीच में गेंद को रिलीज न कर नितीश राणा को परेशान किया, बाद में राणा क्रीज छोड़ बदला लिया। हालांकि यहां तक मामला सिर्फ आंखों तक था लेकिन नितीश राणा ने राठी की अगली गेंद पर रिवर्स स्वीप कर डीप पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाकर राठी पर दबाव बनाया। इसके बाद राठी ने कुछ कहा, जिसके बाद राणा गुस्से में राठी की तरफ बढ़ते नजर आए। अंपायर और पास के फील्डर्स ने बीच-बचाव करके दोनों को अलग किया। हालांकि इसके बाद भी राठी कुछ बुदबुदाते हुए चले गए।
मैच में एक और विवाद हुआ। कृष यादव की पहले भारती और फिर एक दूसरे खिलाड़ी से तीखी बहस हुई। कृष पर आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 100 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना विरोधी टीम के खिलाड़ी द्वारा गाली-गलौज और खिलाड़ी की ओर बल्ला तानने के बाद सुनाई देने वाली अश्लीलता के इस्तेमाल के लिए लगाया गया है।
राणा पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इसके अंतर्गत मैच के दौरान अश्लील, आपत्तिजनक या अपमानजनक हावभाव का इस्तेमाल करने जैसी घटनाओं पर एक्शन लिया जाता है। दिग्वेश राठी पर आईपीएल 2025 में भी नोटबुक स्टाइल जश्न मनाने के कारण कई जुर्माने लगे थे। उन पर खेल भावना के विपरीत आचरण के लिए मैच फीस का 80 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। भारती पर मैच के दौरान अश्लील भाषा का प्रयोग करने के लिए मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। वहीं, माथुर पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।