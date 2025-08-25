Asia Cup 2025 से ठीक पहले ड्रीम 11 ने छोड़ी टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप, 358 करोड़ रुपये हुई थी इतने साल की डील

ड्रीम 11 ने 2023 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ 358 करोड़ रुपये का तीन साल का स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो 2026 तक वैध था। इस समझौते के तहत बीसीसीआई को प्रत्येक घरेलू मैच के लिए 3 करोड़ रुपये और विदेशों में खेले गए प्रत्येक मैच के लिए 1 करोड़ रुपये मिलते थे। हालांकि, नए गेमिंग बिल के लागू होने के बाद ड्रीम 11 ने अपने पेड कॉन्टेस्ट को बंद कर दिया है, जिससे कंपनी की आय पर भारी असर पड़ा है।