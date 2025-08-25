Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025 से ठीक पहले ड्रीम 11 ने छोड़ी टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप, 358 करोड़ रुपये हुई थी इतने साल की डील

ड्रीम 11 ने 2023 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ 358 करोड़ रुपये का तीन साल का स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो 2026 तक वैध था। इस समझौते के तहत बीसीसीआई को प्रत्येक घरेलू मैच के लिए 3 करोड़ रुपये और विदेशों में खेले गए प्रत्येक मैच के लिए 1 करोड़ रुपये मिलते थे। हालांकि, नए गेमिंग बिल के लागू होने के बाद ड्रीम 11 ने अपने पेड कॉन्टेस्ट को बंद कर दिया है, जिससे कंपनी की आय पर भारी असर पड़ा है।

भारत

Siddharth Rai

Aug 25, 2025

Team India
एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - ANI)

Dream11 Withdraws As Team India’s Lead Sponsor: ऑनलाइन गेमिंग एप ड्रीम 11 ने एशिया कप 2025 से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट टीम के लीड स्पॉन्सर के रूप में हटने का बड़ा फैसला लिया है। यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाला है। कंपनी का यह निर्णय हाल ही में पास हुए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बाद आया है, जिसमें ड्रीम 11 जैसे रियल-मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

ड्रीम 11 ने 2023 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ 358 करोड़ रुपये का तीन साल का स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो 2026 तक वैध था। इस समझौते के तहत बीसीसीआई को प्रत्येक घरेलू मैच के लिए 3 करोड़ रुपये और विदेशों में खेले गए प्रत्येक मैच के लिए 1 करोड़ रुपये मिलते थे। हालांकि, नए गेमिंग बिल के लागू होने के बाद ड्रीम 11 ने अपने पेड कॉन्टेस्ट को बंद कर दिया है, जिससे कंपनी की आय पर भारी असर पड़ा है।

ड्रीम 11 की 67% कमाई रियल-मनी गेमिंग सेगमेंट से होती थी। यह प्रतिबंध न केवल कंपनी के लिए बल्कि भारतीय क्रिकेट और अन्य खेल आयोजनों के लिए भी एक बड़ा झटका है, जहां ड्रीम 11 एक प्रमुख स्पॉन्सर थी। कंपनी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) और इंडियन सुपर लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थी।

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का उद्देश्य रियल-मनी गेमिंग से जुड़े जोखिमों को नियंत्रित करना है, लेकिन इससे फेंटसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ड्रीम 11 के प्रवक्ता ने कहा, "हम बीसीसीआई के साथ अपनी साझेदारी को बहुत महत्व देते थे, लेकिन नए नियमों के तहत हमें यह कठिन निर्णय लेना पड़ा। हम भविष्य में नए अवसरों की तलाश करेंगे।"

बीसीसीआई ने अभी तक नए लीड स्पॉन्सर की घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि बोर्ड जल्द ही इस दिशा में कदम उठाएगा। एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले यह बदलाव भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Aug 2025 08:56 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025 से ठीक पहले ड्रीम 11 ने छोड़ी टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप, 358 करोड़ रुपये हुई थी इतने साल की डील

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.