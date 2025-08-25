Asia Cup 2025 से ठीक पहले ड्रीम 11 ने छोड़ी टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप, 358 करोड़ रुपये हुई थी इतने साल की डील

Dream11 Withdraws As Team India’s Lead Sponsor: ऑनलाइन गेमिंग एप ड्रीम 11 ने एशिया कप 2025 से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट टीम के लीड स्पॉन्सर के रूप में हटने का बड़ा फैसला लिया है। यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाला है। कंपनी का यह निर्णय हाल ही में पास हुए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बाद आया है, जिसमें ड्रीम 11 जैसे रियल-मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
ड्रीम 11 ने 2023 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ 358 करोड़ रुपये का तीन साल का स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो 2026 तक वैध था। इस समझौते के तहत बीसीसीआई को प्रत्येक घरेलू मैच के लिए 3 करोड़ रुपये और विदेशों में खेले गए प्रत्येक मैच के लिए 1 करोड़ रुपये मिलते थे। हालांकि, नए गेमिंग बिल के लागू होने के बाद ड्रीम 11 ने अपने पेड कॉन्टेस्ट को बंद कर दिया है, जिससे कंपनी की आय पर भारी असर पड़ा है।
ड्रीम 11 की 67% कमाई रियल-मनी गेमिंग सेगमेंट से होती थी। यह प्रतिबंध न केवल कंपनी के लिए बल्कि भारतीय क्रिकेट और अन्य खेल आयोजनों के लिए भी एक बड़ा झटका है, जहां ड्रीम 11 एक प्रमुख स्पॉन्सर थी। कंपनी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) और इंडियन सुपर लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थी।
ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का उद्देश्य रियल-मनी गेमिंग से जुड़े जोखिमों को नियंत्रित करना है, लेकिन इससे फेंटसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ड्रीम 11 के प्रवक्ता ने कहा, "हम बीसीसीआई के साथ अपनी साझेदारी को बहुत महत्व देते थे, लेकिन नए नियमों के तहत हमें यह कठिन निर्णय लेना पड़ा। हम भविष्य में नए अवसरों की तलाश करेंगे।"
बीसीसीआई ने अभी तक नए लीड स्पॉन्सर की घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि बोर्ड जल्द ही इस दिशा में कदम उठाएगा। एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले यह बदलाव भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है।