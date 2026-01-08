8 जनवरी 2026,

गुरुवार

क्रिकेट

एशेज के बाद WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव, ऑस्ट्रेलिया हुआ ज्यादा मजबूत, इंग्लैंड के फिसलने से भारत को फायदा

WTC 2025-27 Points Table Update after Ashes: एशेज 4-1 से जीतने के बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर बड़ा असर पड़ा है। इस सीरीज के बाद ऑस्‍ट्रेलिया ने शीर्ष पर अपनी पकड़ को और ज्‍यादा मजबूत किया है। वहीं, इंग्लैंड का अभियान पटरी से उतरता नजर आ रहा है। जबकि, भारत के लिए ऊपर चढ़ने का मौका बन गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 08, 2026

WTC 2025-27 Points Table Update after Ashes

एशेज सीरीज जीतने का जश्‍न मनाती ऑस्‍ट्रेलिया की टीम। (फोटो सोर्स: espncricinfo)

WTC 2025-27 Points Table Update after Ashes: इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की 4-1 से एशेज सीरीज की शानदार जीत का आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC2025-27) की पॉइंट्स टेबल पर बड़ा असर पड़ा है। इस सीरीज के बाद पूर्व चैंपियन ने शीर्ष पर अपनी पकड़ को और ज्‍यादा मजबूत किया है। जबकि इंग्लैंड का अभियान पटरी से उतरता नजर आ रहा है। इंग्लैंड के फिसलने से भारत के लिए ऊपर चढ़ने का मौका बन गया है, अगर टीम इंडिया लगातार अच्छे नतीजे हासिल करती है तो वह भी टॉप-2 में जगह बना सकती है।

ऑस्ट्रेलिया की सातवीं जीत

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर गुरुवार को पांचवें और आखिरी टेस्ट में पांच विकेट से जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया 87.50 जीत प्रतिशत के साथ और भी ज्‍यादा मजबूत हो गया है, जो पहले 85.71 जीत प्रतिशत पर था। ये मौजूदा सीजन में उनकी सातवीं जीत है। वह सिर्फ एकमात्र बॉक्सिंग डे टेस्ट अब तक हारी है।

इंग्लैंड की उम्मीदों को झटका

इंग्लैंड की हार ने वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप में उनकी उम्मीदों को झटका दिया है। बेन स्टोक्स की टीम 10 मैचों में छठी हार के साथ 31.66 जीत प्रतिशत पर पहुंच गई है। इंग्लिश टीम पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर बनी हुई है। वह बांग्लादेश और वेस्टइंडीज से थोड़ा आगे है, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि वह भारत से ठीक नीचे है।

भारत की उम्मीद जगी

भारत के लिए अपडेटेड पॉइंट्स टेबल से थोड़ी उम्मीद जगी है। टीम इंडिया 48.15 जीत प्रतिशत के साथ छठे स्थान पर है, जिससे वह सीजन में टॉप-2 की रेस में बनी हुई है। अभी भारत को कई अहम घरेलू और विदेशी सीरीज खेलनी हैं। इंग्लैंड के हारने से भारत के लिए ऊपर चढ़ने का मौका मिल गया है। लेकिन, उसे लगातार अच्छे नतीजे हासिल करने होंगे।

न्यूजीलैंड दूसरे पायदान पर

ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड 77.78 जीत प्रतिशत के साथ दूसरे पायदान पर है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका 75.00 जीत प्रतिशत के साथ तीसरे स्‍थान पर है। वहीं, श्रीलंका 66.67 जीत प्रतिशत के साथ चौथें पायदान पर है। जबकि पाकिस्‍तान 50 जीत प्रतिशत के साथ पांचवें नंबर पर है।

AUS vs ENG 5th Test: सिडनी में इंग्लैंड को 5 विकेट से रौंदकर ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से जीती एशेज सीरीज
क्रिकेट
AUS vs ENG 5th Test Highlights

संबंधित विषय:

ICC WTC 2025-2027

Published on:

08 Jan 2026 12:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / एशेज के बाद WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव, ऑस्ट्रेलिया हुआ ज्यादा मजबूत, इंग्लैंड के फिसलने से भारत को फायदा

