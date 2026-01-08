एशेज के बाद WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव, ऑस्ट्रेलिया हुआ ज्यादा मजबूत, इंग्लैंड के फिसलने से भारत को फायदा

WTC 2025-27 Points Table Update after Ashes: इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की 4-1 से एशेज सीरीज की शानदार जीत का आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC2025-27) की पॉइंट्स टेबल पर बड़ा असर पड़ा है। इस सीरीज के बाद पूर्व चैंपियन ने शीर्ष पर अपनी पकड़ को और ज्‍यादा मजबूत किया है। जबकि इंग्लैंड का अभियान पटरी से उतरता नजर आ रहा है। इंग्लैंड के फिसलने से भारत के लिए ऊपर चढ़ने का मौका बन गया है, अगर टीम इंडिया लगातार अच्छे नतीजे हासिल करती है तो वह भी टॉप-2 में जगह बना सकती है।