AUS vs ENG 5th Test: सिडनी में इंग्लैंड को 5 विकेट से रौंदकर ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से जीती एशेज सीरीज

एशेज सीरीज जीतने की खुशी मनाते ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: espncricinfo)
AUS vs ENG 5th Test Highlights: सिडनी में खेले गए एशेज सीरीज के 5वें और आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। इंग्लैंड ने मेजबान टीम के सामने 160 रन का मामूल लक्ष्य रखा था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 5वें दिन दूसरे सेशन में 31.2 ओवर में 5 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से एशेज सीरीज पर कब्जा कर लिया है।
ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में पहला टेस्ट 8 विकेट से, दूसरा टेस्ट गाबा में भी 8 विकेट से और फिर एडिलेड में तीसरे टेस्ट 82 रनों से जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने एशेज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली थी। हालांकि चौथे मेलबर्न टेस्ट में इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए हार के सिलसिले को तोड़कर चार विकेट से जीत दर्ज की। अब सिडनी पांचवें टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने फिर से वापसी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ पांच विकेट से जीत दर्ज की है।
सिडनी टेस्ट की बात करें तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था। इंग्लिश टीम ने जो रूट के 160 रन की बदौलत अपनी पहली पारी में 384 रन बनाए थे। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में ट्रेविस हेड के 163 रन और स्टीव स्मिथ की 138 रन की पारी के दम पर 567 रन बनाते हुए 183 रन की बढ़त बनाई।
इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में जैकब बेथेल के 154 रन की बदौलत 342 रन बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने महज 160 रनों का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 31.2 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पांच विकेट से जीत दर्ज की।
