AUS vs ENG 5th Test: सिडनी में इंग्लैंड को 5 विकेट से रौंदकर ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से जीती एशेज सीरीज

ऑस्‍ट्रेलिया ने पर्थ में पहला टेस्ट 8 विकेट से, दूसरा टेस्ट गाबा में भी 8 विकेट से और फिर एडिलेड में तीसरे टेस्ट 82 रनों से जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने एशेज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली थी। हालांकि चौथे मेलबर्न टेस्ट में इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए हार के सिलसिले को तोड़कर चार विकेट से जीत दर्ज की। अब सिडनी पांचवें टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने फिर से वापसी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ पांच विकेट से जीत दर्ज की है।