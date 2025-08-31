Duleep Trophy 2025: अजेय बढ़त के साथ सेंट्रल जोन और नॉर्थ जोन का सेमीफाइनल में पहुंचना तय

इसके बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी सेंट्रल जोन ने तेजी के साथ रन बटोरे और दिन का खेल समाप्त होने के समय 80.3 ओवर में सात विकेट पर 331 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित कर दी। शुभम शर्मा ने 215 गेंदों में 17 चौके लगाते हुए 122 रनों की पारी खेली। रजत पाटीदार ने 72 गेंदों में छह चौके और तीन छक्के लगाते हुए 66 रन बनाये। यश राठौड़ ने 83 गेंदों में 11 चौके लगाते हुए 78 रनों की पारी खेली। नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए आकाश चौधरी और विश्वोर्जित सिंह ने दो-दो विकेट लिये। फिरोइजम सिंह और अंकुर मलिक ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।