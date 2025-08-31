Duleep Trophy 2025: अजेय बढ़त के साथ सेंट्रल जोन और नॉर्थ जोन का सेमीफाइनल में पहुंचना तय

Duleep Trophy 2025: सेंट्रल जोन और नॉर्थ जोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विशाल बढ़त के साथ दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइलन में जगह लगभग पक्की कर ली है। दोनों टीमों ने पहली पारी में भी बढ़त हासिल की थी और अब विशाल बढ़त के साथ उनका अंतिम चार का दावा भी मजबूत हो गया है।
शुभम शर्मा (122) की शतकीय तथा यश राठौड़ (78) और कप्तान रजत पाटीदार (66) रनों की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत सेंट्रल जोन ने क्वार्टर फाइनल के तीसरे दिन शनिवार को अपनी दूसरी पारी सात विकेट पर 331 का स्कोर घोषित करने के बाद नॉर्थ ईस्ट जोन को जीत के लिए 679 रनों का लक्ष्य दिया है।
नॉर्थ ईस्ट जोन ने कल के सात विकेट पर 168 रन से आगे खेलना शुरु किया और उसकी टीम महज 17 रन जोड़ कर अपने तीनों विकेट 185 के स्कोर पर गंवा दिये। सेंट्रल जोन के लिए आदित्य ठाकरे ने तीन विकेट लिये। खलील अहमद और हर्ष दुबे को दो-दो विकेट मिले। दीपक चाहर ने एक बल्लेबाज को आउट किया।
इसके बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी सेंट्रल जोन ने तेजी के साथ रन बटोरे और दिन का खेल समाप्त होने के समय 80.3 ओवर में सात विकेट पर 331 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित कर दी। शुभम शर्मा ने 215 गेंदों में 17 चौके लगाते हुए 122 रनों की पारी खेली। रजत पाटीदार ने 72 गेंदों में छह चौके और तीन छक्के लगाते हुए 66 रन बनाये। यश राठौड़ ने 83 गेंदों में 11 चौके लगाते हुए 78 रनों की पारी खेली। नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए आकाश चौधरी और विश्वोर्जित सिंह ने दो-दो विकेट लिये। फिरोइजम सिंह और अंकुर मलिक ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
एक अन्य क्वार्टर फाइनल में कप्तान अंकित कुमार (नाबाद 168) और यश ढुल (133) की शतकीय पारियों की बदौलत नॉर्थ जोन ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय दो विकेट पर 388 रन बना लिये है और उसने कुल बढ़त 563 रनों की बढ़त के साथ मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है।
आज यहां नाॅर्थ जोन ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत शुभम खजुरिया और अंकित कुमार की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 53 रन जोड़े। 17वें ओवर में सूरज सिंधु जायसवाल ने शुभम खजुरिया (21) को बोल्ड कर ईस्ट जोन को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये यश ढुल ने अंकित कुमार के साथ दूसरे विकेट के लिए 240 रन की साझेदारी की। 66वें ओवर में रियान पराग ने यश ढुल को पगबाधा आउट कर इस साझेदारी का अंत किया। यश ढुल ने 157 गेंदों में 14 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 133 रनों की पारी खेली।
दिन का खेल समाप्त होने के समय नॉर्थ जोन ने 90 ओवर में दो विकेट पर 388 रन बना लिये थे और अंकित कुमार (नाबाद 168) और आयुष बदोनी (नाबाद 56) क्रीज पर मौजूद थे। ईस्ट जोन के लिए सूरज सिंधु जायसवाल और रियान पराग ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।