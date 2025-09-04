Duleep Trophy 2025: सेमीफाइनल में अय्यर, जायसवाल समेत इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें, आज से शुरू होंगे मैच

रजत पाटीदार ने अपने 2025-26 के घरेलू सीजन की धमाकेदार शुरुआत की थी। क्वार्टर-फाइनल में उन्होंने 96 गेंदों में 125 रनों की पारी खेली थी। साथ ही दूसरी पारी में भी उन्होंने 72 गेंदों में 66 रन बनाए थे। वेस्ट ज़ोन के बेहतरीन गेंदबाजी अटैक के सामने पाटीदार का फॉर्म में होना, सेंट्रल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बड़ौदा के शिवालिक शर्मा को सरफराज ख़ान की जगह पर वेस्ट ज़ोन टीम में शामिल किया गया है। उन्हें मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए भेजा जा सकता है।