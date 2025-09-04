Duleep Trophy 2025: जायसवाल और श्रेयस अय्यर फ्लॉप, ऋतुराज गायकवाड़ ने मचाया तूफान, दोहरे शतक से चूके लेकिन वेस्ट जोन मजबूत

गायकवाड़ छठे विकेट के रूप में 184 रन बनाकर आउट हुए। 206 गेंदों की पारी में उन्होंने 25 चौके और 1 छक्का लगाया। गायकवाड़ की पारी के बदौलत ही वेस्ट जोन पहले दिन की समाप्ति पर छह विकेट के नुकसान पर 363 रन बनाकर मजबूत स्थिति में है। दिन के समाप्ति के समय तनुष कोटियान 65 और कप्तान शार्दुल ठाकुर 24 रन पर नाबाद थे। दोनों के बीच 36 रन की साझेदारी हो चुकी है। सेंट्रल जोन के लिए खलील अहमद और सारांश जैन ने 2-2 जबकि दीपक चाहर और हर्ष दुबे ने 1-1 विकेट लिए।