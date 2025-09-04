Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Duleep Trophy 2025: जायसवाल और श्रेयस अय्यर फ्लॉप, ऋतुराज गायकवाड़ ने मचाया तूफान, दोहरे शतक से चूके लेकिन वेस्ट जोन मजबूत

गायकवाड़ छठे विकेट के रूप में 184 रन बनाकर आउट हुए। 206 गेंदों की पारी में उन्होंने 25 चौके और 1 छक्का लगाया। गायकवाड़ की पारी के बदौलत ही वेस्ट जोन पहले दिन की समाप्ति पर छह विकेट के नुकसान पर 363 रन बना लिए थे।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 04, 2025

Rituraj Gaikwad Cricket News
दलीप ट्रॉफी 2025 क्वार्टरफाइनल में दोहरा शतक से चूके गायकवाड़ (फोटो- IANS)

बीसीसीआई सीओई ग्राउंड 2 पर सेंट्रल जोन के खिलाफ खेले जा रहे मैच के पहले दिन की समाप्ति पर रुतुराज गायकवाड़ की 184 रन की पारी के दम पर वेस्ट जोन ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। वेस्ट जोन के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। सेंट्रल जोन के तेज गेंदबाजों खलील अहमद और दीपक चाहर ने 10 के स्कोर तक वेस्ट जोन के दोनों सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल और हार्विक देसाई को आउट कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलायी।

जायसवाल और श्रेयस फ्लॉप

सेंट्रल जोन गेंदबाजों का संघर्ष इसके बाद शुरुआत हुआ। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे रुतुराज गायकवाड़ ने आर्या देसाई के साथ तीसरे विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 92 तक पहुंचा दिया। इस स्कोर पर आर्या 39 रन बनाकर बोल्ड हुए। इसके बाद गायकवाड़ ने श्रेयस अय्यर 25 के साथ चौथे विकेट के लिए 45, शम्स मुलानी 18 के साथ पांचवें विकेट के लिए 42, तनुष कोटियान के साथ छठे विकेट के लिए 148 रन की साझेदारी की।

ये भी पढ़ें

सिर्फ 100 रुपए में वर्ल्डकप का मैच देखें, आईसीसी ने की घोषणा, जानें कब तक मिलेगा फायदा
क्रिकेट
Ticket Sale Live For World Cup 2025

गायकवाड़ छठे विकेट के रूप में 184 रन बनाकर आउट हुए। 206 गेंदों की पारी में उन्होंने 25 चौके और 1 छक्का लगाया। गायकवाड़ की पारी के बदौलत ही वेस्ट जोन पहले दिन की समाप्ति पर छह विकेट के नुकसान पर 363 रन बनाकर मजबूत स्थिति में है। दिन के समाप्ति के समय तनुष कोटियान 65 और कप्तान शार्दुल ठाकुर 24 रन पर नाबाद थे। दोनों के बीच 36 रन की साझेदारी हो चुकी है। सेंट्रल जोन के लिए खलील अहमद और सारांश जैन ने 2-2 जबकि दीपक चाहर और हर्ष दुबे ने 1-1 विकेट लिए।

साउथ जोन की स्थिति मजबूत

दूसरी ओर साउथ जोन ने नॉर्थ जोन के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। नरायण जगदीशन के शानदार शतकीय पारी की बदौलत दिन का खेल समाप्त होने तक साउथ जोन ने 3 विकेट गंवाकर 297 रन बना लिए हैं। जगदीशन 13 चौके और 2 छक्कों की मदद से 148 रन बनाकर नाबाद हैं। देवदत्त पडिकल 57 रन बनाकर आउट हुए तो तन्मय अग्रवाल ने 43 रनों की पारी खेली। नॉर्थ जोन के लिए अंशुल कंबोज ने एक तो निशांत सिंधू ने 2 विकेट चटकाए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

04 Sept 2025 09:25 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Duleep Trophy 2025: जायसवाल और श्रेयस अय्यर फ्लॉप, ऋतुराज गायकवाड़ ने मचाया तूफान, दोहरे शतक से चूके लेकिन वेस्ट जोन मजबूत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट