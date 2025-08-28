Patrika LogoSwitch to English

Duleep Trophy 2025: रजत पाटीदार का शतक, डबल सेंचुरी के करीब दानिश मालेवर, पहले दिन सेंट्रल जोन 400 के पार

Duleep Trophy 2025: आर्युन जुयाल 100 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 60 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। उनके वापस लौटने के बाद कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आए और 96 गेंदों में 125 रन बनाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 28, 2025

rajat patidar duleep trophy cricket news central zone
इंग्लैंड के खिलाफ शॉट खेलते हुए रजत पाटीदार (फोटो- IANS)

नॉर्थ जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन के बीच गुरुवार से दलीप ट्रॉफी के दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है, जिसके पहले दिन सेंट्रल जोन ने 77 ओवरों के खेल में दो विकेट खोकर 432 रन बना लिए। बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड बी पर जारी इस मुकाबले में सेंट्रल जोन ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए महज चार रन पर आयुष पांडे (3) का विकेट गंवा दिया था। इसके बाद आर्यन जुयाल और दानिश मालेवर ने टीम को संभाला।

रजत पाटीदार ने ठोका शतक

आर्युन जुयाल 100 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 60 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। उनके वापस लौटने के बाद कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आए और 96 गेंदों में 125 रन बनाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। पाटीदार की पारी के दौरान तीन छक्के और 21 चौके देखने को मिले। जब पाटीदार आउट हुए, उस वक्त तक टीम ने दो विकेट खोकर 347 रन बना लिए थे। यहां से दानिश ने यश राठौड़ के साथ 85 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को 400 के पार पहुंचा दिया।

पहले दिन की समाप्ति तक दानिश मालेवर 198 रन बनाकर नाबाद थे। 219 गेंदों की पारी में दानिश ने अब तक एक छक्का और 35 चौके लगाए। वहीं, यश 37 गेंदों में 32 रन का योगदान टीम के खाते में दे चुके हैं। विपक्षी टीम की ओर से पहले दिन की समाप्ति तक आकाश चौधरी ने 17 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 73 रन देकर एक शिकार किया। उनके अलावा, फेइरोइजाम जोतिन ने 14 ओवरों में 56 रन देकर एक विकेट हासिल कर लिया है।

सेंट्रल जोन की प्लेइंग 11

आयुष पांडे, दानिश मालेवर, रजत पाटीदार (कप्तान), आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), यश राठौड़, शुभम शर्मा, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, दीपक चाहर, आदित्य ठाकरे और खलील अहमद।

नॉर्थ ईस्ट जोन की प्लेइंग 11

कर्णजीत युमनाम, तेची डोरिया, हेम छेत्री, रोंगसेन जोनाथन (कप्तान), आशीष थापा, जेहू एंडरसन (विकेटकीपर), अंकुर मलिक, पलजोर तमांग, बिश्वोरजीत कोंथौजम, आकाश चौधरी और फेइरोइजाम जोतिन।

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

28 Aug 2025 08:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Duleep Trophy 2025: रजत पाटीदार का शतक, डबल सेंचुरी के करीब दानिश मालेवर, पहले दिन सेंट्रल जोन 400 के पार

