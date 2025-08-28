Duleep Trophy 2025: रजत पाटीदार का शतक, डबल सेंचुरी के करीब दानिश मालेवर, पहले दिन सेंट्रल जोन 400 के पार

आर्युन जुयाल 100 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 60 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। उनके वापस लौटने के बाद कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आए और 96 गेंदों में 125 रन बनाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। पाटीदार की पारी के दौरान तीन छक्के और 21 चौके देखने को मिले। जब पाटीदार आउट हुए, उस वक्त तक टीम ने दो विकेट खोकर 347 रन बना लिए थे। यहां से दानिश ने यश राठौड़ के साथ 85 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को 400 के पार पहुंचा दिया।