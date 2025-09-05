Duleep Trophy 2025: 536 रन पर खत्म हुई साउथ जोन की पहली पारी, दूसरे सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन मजबूत

इससे पहले वेस्ट जोन की पहली पारी 438 रन पर समाप्त हुई थी। पहले दिन के स्कोर 6 विकेट पर 363 के स्कोर से आगे खेलते हुए वेस्ट जोन ने अपने 4 विकेट 75 रन जोड़कर गंवा दिए। पहले दिन 65 रन पर नाबाद लौटे तनुष कोटियान सिर्फ 11 रन जोड़कर 76 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, 24 रन पर नाबाद लौटे कप्तान शार्दुल ठाकुर ने 64 रन की पारी खेली। तुषार देशपांडे 18 रन बनाकर नाबाद रहे। वेस्ट जोन के लिए पहले दिन रुतुराज गायकवाड़ ने 184 रन की पारी खेली थी। गायकवाड़ की पारी की बदौलत ही टीम 438 तक पहुंच सकी। सेंट्रल जोन के लिए सारांश जैन और हर्ष दुबे ने 3-3 विकेट लिए। खलील अहमद ने 2 जबकि दीपक चाहर ने 1 विकेट लिया।