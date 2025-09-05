Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Duleep Trophy 2025: 536 रन पर खत्म हुई साउथ जोन की पहली पारी, दूसरे सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन मजबूत

न जगदीशन के 197 रनों की पारी और अन्य 3 बल्लेबाजों की अर्धशतकों की बदौलत पहले सेमीफाइनल में साउथ जोन दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 536 रन बनाकर आउट हुई।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 05, 2025

N Jagadeeshan
दोहरे शतक से चूके एन जगदीशन (फोटो- IANS)

बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस ग्राउंड बी में खेले जा रहे दलीप ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक सेंट्रल जोन ने वेस्ट जोन के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। दिन का खेल समाप्त होने तक सेंट्रल जोन ने 2 विकेट के नुकसान पर 229 रन बना लिए थे। सेंट्रल जोन के लिए पारी की शुरुआत आयुष पांडेय और दानिश मालेवार ने की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी की।

आयुष 40 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए दानिश ने शुभम शर्मा के साथ 93 रन की साझेदारी कर स्कोर 160 तक पहुंचाया। इस स्कोर पर दानिश का विकेट गिरा। वह 136 गेंद पर 76 रन बनाकर आउट हुए। शुभम शर्मा 60 और कप्तान रजत पाटीदार 47 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों के बीच अब तक 69 रन की साझेदारी हो चुकी है। सेंट्रल जोन पहली पारी के आधार पर वेस्ट जोन से 209 रन पीछे है।

इससे पहले वेस्ट जोन की पहली पारी 438 रन पर समाप्त हुई थी। पहले दिन के स्कोर 6 विकेट पर 363 के स्कोर से आगे खेलते हुए वेस्ट जोन ने अपने 4 विकेट 75 रन जोड़कर गंवा दिए। पहले दिन 65 रन पर नाबाद लौटे तनुष कोटियान सिर्फ 11 रन जोड़कर 76 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, 24 रन पर नाबाद लौटे कप्तान शार्दुल ठाकुर ने 64 रन की पारी खेली। तुषार देशपांडे 18 रन बनाकर नाबाद रहे। वेस्ट जोन के लिए पहले दिन रुतुराज गायकवाड़ ने 184 रन की पारी खेली थी। गायकवाड़ की पारी की बदौलत ही टीम 438 तक पहुंच सकी। सेंट्रल जोन के लिए सारांश जैन और हर्ष दुबे ने 3-3 विकेट लिए। खलील अहमद ने 2 जबकि दीपक चाहर ने 1 विकेट लिया।

ये भी पढ़ें

2 पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर की टीम में हो सकते हैं शामिल, सेलेक्टर बनने के लिए BCCI को भेजा आवेदन
क्रिकेट
RP Singh Praveen KUmar Team India Selectors

536 पर खत्म हुई साउथ जोन

न जगदीशन के 197 रनों की पारी और अन्य 3 बल्लेबाजों की अर्धशतकों की बदौलत पहले सेमीफाइनल में साउथ जोन दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 536 रन बनाकर आउट हुई। निशांत सिंधू ने 5 विकेट हासिल किए तो अंशुल कंबोज ने 2 विकेट चटकाए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Updated on:

05 Sept 2025 08:46 pm

Published on:

05 Sept 2025 08:45 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Duleep Trophy 2025: 536 रन पर खत्म हुई साउथ जोन की पहली पारी, दूसरे सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन मजबूत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट