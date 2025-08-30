Duleep Trophy 2025: यश ढुल और अंकित के शतक के नॉर्थ जोन की स्थिति मजबूत, ऊधर सेंट्रल जोन जीत के करीब

इसके बाद कप्तान ने यश ढुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 240 जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। यश 3 चौकों और 14 छक्कों की मदद से 133 रन बनाकर पवेलियन लौटे। टीम 294 के स्कोर तक अपना दूसरा विकेट गंवा चुकी थी। यहां से अंकित कुमार ने आयुष बडोनी के साथ तीसरे विकेट के लिए 94 रन की अटूट साझेदारी करते हुए दिन की समाप्ति तक टीम को 400 के करीब ला दिया। अंकित दूसरी पारी में 264 गेंदों का सामना कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने एक छक्के और 16 चौकों की मदद से नाबाद 168 रन जुटा लिए हैं। वहीं, आयुष 56 रन बनाकर नाबाद हैं। विपक्षी टीम के लिए सूरज जायसवाल और रियान पराग एक-एक शिकार कर चुके हैं।