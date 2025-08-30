Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Duleep Trophy 2025: यश ढुल और अंकित के शतक के नॉर्थ जोन की स्थिति मजबूत, ऊधर सेंट्रल जोन जीत के करीब

Central Zone vs North East Zone: दलिप ट्रॉफी 2025 के दूसरे क्वार्टरफाइनल में सेंट्रल जोन ने 678 रन की बढ़त हासिल कर ली है और उसे जीत के लिए नॉर्थ ईस्ट जोन के 10 विकेट चटकाने हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 30, 2025

Duleep Trophy 2025
दलिप ट्रॉफी 2025 (फोटो- IANS)

Duleep Trophy 2025: दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल-1 में तीसरे दिन की समाप्ति तक नॉर्थ जोन मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। इस टीम ने दूसरी पारी में दो विकेट गंवाकर 388 रन बना लिए हैं। टीम के पास 563 रन की विशाल लीड है। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड में जारी इस मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी नॉर्थ जोन की टीम ने पहली पारी में 405 रन बनाए। टीम के लिए कन्हैया वधावन ने 152 गेंदों में सर्वाधिक 76 रन बनाए। इनके अलावा आयुष बडोनी ने 60 गेंदों में 63 रन की पारी खेली।

मनीषी ने चटकाए 6 विकेट

विपक्षी टीम की ओर से मनीषी ने 111 रन देकर सर्वाधिक 6 विकेट चटकाए, जबकि सूरज जायसवाल को 2 विकेट हाथ लगे। इसके जवाब में नॉर्थ जोन की टीम पहली पारी में महज 230 रन पर सिमट गई। इस टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। ईस्ट जोन महज 66 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान रियान पराग ने टीम को संभाला, लेकिन उसे विशाल स्कोर तक नहीं पहुंचा सके।

ये भी पढ़ें

IPL 2026 से पहले Rahul Dravid ने छोड़ा Rajasthan Royals का साथ, ठुकराया फ्रेंचाइजी का ये ऑफर
क्रिकेट
Rahul Dravid part away from rajasthan roylas ipl 2026

नॉर्थ जोन की ओर से विराट सिंह ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। इनके अलावा, उत्कर्ष सिंह ने 38, जबकि रियान पराग ने 39 रन जुटाए। नॉर्थ जोन की ओर से आकिब नबी ने 5 शिकार किए, जबकि हर्षित राणा को 2 सफलताएं हाथ लगीं। पहली पारी के आधार पर नॉर्थ जोन के पास 175 रन की लीड थी। टीम ने दूसरी पारी में शानदार शुरुआत की। कप्तान अंकित कुमार ने शुभम खजूरिया के साथ पहले विकेट के लिए 54 रन जुटाए। शुभम 21 रन बनाकर आउट हुए।

यश ढुल ने जड़े 14 छक्के

इसके बाद कप्तान ने यश ढुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 240 जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। यश 3 चौकों और 14 छक्कों की मदद से 133 रन बनाकर पवेलियन लौटे। टीम 294 के स्कोर तक अपना दूसरा विकेट गंवा चुकी थी। यहां से अंकित कुमार ने आयुष बडोनी के साथ तीसरे विकेट के लिए 94 रन की अटूट साझेदारी करते हुए दिन की समाप्ति तक टीम को 400 के करीब ला दिया। अंकित दूसरी पारी में 264 गेंदों का सामना कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने एक छक्के और 16 चौकों की मदद से नाबाद 168 रन जुटा लिए हैं। वहीं, आयुष 56 रन बनाकर नाबाद हैं। विपक्षी टीम के लिए सूरज जायसवाल और रियान पराग एक-एक शिकार कर चुके हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

30 Aug 2025 07:46 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Duleep Trophy 2025: यश ढुल और अंकित के शतक के नॉर्थ जोन की स्थिति मजबूत, ऊधर सेंट्रल जोन जीत के करीब

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.