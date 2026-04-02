IPL 2026: LSG की उलझी हुई रणनीति, MI का आक्रामक अंदाज़, CSK की फीकी शुरुआत, दिलचस्प रहा आईपीएल का पहला दौर

गुजरात टाइटंस (GT) की बल्लेबाजी का तरीका काफी पुराने जमाने का लगता है। यह संयमित, रक्षात्मक और सतर्क है, ठीक उसी तरह जैसा उनका कोच आशीष नेहरा खुद खेलते थे। नई चंडीगढ़ की पिच पर यह रणनीति लगभग काम कर गई और टीम मुश्किल स्थिति से निकलने में सफल रही। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आधुनिक टी20 क्रिकेट में बिना लगातार आक्रामकता के गुजरात टाइटंस लंबे समय तक आगे बढ़ पाएगी? आज के टी20 फॉर्मेट में रन रेट तेज रखना और मैच के हर चरण में दबाव बनाए रखना बेहद जरूरी हो गया है। अगर गुजरात टाइटंस अपनी पुरानी संयमित शैली पर ही अड़ी रही, तो आगे आने वाले मुकाबलों में उसे नुकसान हो सकता है।