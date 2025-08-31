DPL 2025: नितीश राणा ने फिर उड़ाया गर्दा, ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 8 विकेट से रौंदकर फाइनल में पहुंची वेस्ट दिल्ली लायंस

EDR vs WDL Qualifier 2 Highlights: वेस्ट दिल्ली लायंस ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (DPL 2025) के फाइनल में जगह बना ली है। शनिवार को इस टीम ने क्वालीफायर-2 में ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 139 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे। इसके जवाब में लायंस ने 15 गेंद शेष रहते लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। लायंस के लिए एक बार फिर कप्तान नितीश राणा ने शानदार बल्लेबाजी की। वेस्ट दिल्ली लायंस का सामना आज 31 अगस्त को सेंट्रल दिल्ली किंग्स से होगा।
अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए क्वालीफायर-2 में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने आठ विकेट खोकर 139 रन बनाए। टीम को महज 9 रन पर हार्दिक शर्मा के रूप में बड़ा झटका लगा। हार्दिक महज 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यहां से अर्पित राणा ने सुजल सिंह के साथ दूसरे विकेट के लिए 40 रन जुटाए।
सुजल 18 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अर्पित राणा ने 38 गेंदों पर 2 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 50 रन की पारी खेली। इनके अलावा रौनक वाघेला ने 17 गेंदों पर नाबाद 24 रन बनाए। विपक्षी टीम की ओर से मनन भारद्वाज ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके, जबकि अनिरुद्ध चौधरी और तिशांत डाबला ने दो-दो विकेट निकाले।
इसके जवाब में वेस्ट दिल्ली लायंस ने 17.3 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। टीम को 16 के स्कोर पर अंकित कुमार (2) के रूप में झटका लगा। इसके बाद कृष यादव 37 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। वेस्ट दिल्ली लायंस 7.5 ओवरों के खेल तक 2 विकेट गंवाकर 55 रन बना चुकी थी। यहां से आयुष दोसेजा ने कप्तान नितीश राणा के साथ 86 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई।
आयुष ने 49 गेंदों पर 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से नाबाद 54 रन बनाए, जबकि लायंस के कप्तान नितीश राणा ने 26 गेंदों पर 45 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे। विपक्षी खेमे से रोहित यादव और मयंक रावत ने एक-एक विकेट हासिल किया।