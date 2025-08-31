DPL 2025: नितीश राणा ने फिर उड़ाया गर्दा, ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 8 विकेट से रौंदकर फाइनल में पहुंची वेस्ट दिल्ली लायंस

EDR vs WDL Qualifier 2 Highlights: वेस्ट दिल्ली लायंस ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (DPL 2025) के फाइनल में जगह बना ली है। शनिवार को इस टीम ने क्वालीफायर-2 में ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। राइडर्स ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 139 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए थे। इसके जवाब में लायंस ने 15 गेंद शेष रहते लक्ष्‍य को आसानी से हासिल कर लिया। लायंस के लिए एक बार फिर कप्‍तान नितीश राणा ने शानदार बल्‍लेबाजी की। वेस्ट दिल्ली लायंस का सामना आज 31 अगस्‍त को सेंट्रल दिल्ली किंग्स से होगा।