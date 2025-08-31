Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

DPL 2025: नितीश राणा ने फिर उड़ाया गर्दा, ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 8 विकेट से रौंदकर फाइनल में पहुंची वेस्ट दिल्ली लायंस

EDR vs WDL Qualifier 2 Highlights: DPL 2025 के क्‍वालीफायर-2 में शनिवार रात वेस्ट दिल्ली लायंस ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ 8 विकेट से जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। मैच में लायंस के कप्‍तान नितीश राणा ने एक बार फिर शानदार बल्‍लेबाजी का नजारा पेश किया।

भारत

lokesh verma

Aug 31, 2025

EDR vs WDL Qualifier 2 Highlights
DPL 2025 का क्‍वालीफायर-2 मैच जीतने की खुशी मनाते वेस्‍ट दिल्‍ली लायंस के कप्‍तान नितीश राणा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/DelhiPLT20)

EDR vs WDL Qualifier 2 Highlights: वेस्ट दिल्ली लायंस ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (DPL 2025) के फाइनल में जगह बना ली है। शनिवार को इस टीम ने क्वालीफायर-2 में ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। राइडर्स ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 139 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए थे। इसके जवाब में लायंस ने 15 गेंद शेष रहते लक्ष्‍य को आसानी से हासिल कर लिया। लायंस के लिए एक बार फिर कप्‍तान नितीश राणा ने शानदार बल्‍लेबाजी की। वेस्ट दिल्ली लायंस का सामना आज 31 अगस्‍त को सेंट्रल दिल्ली किंग्स से होगा।

राइडर्स की खराब शुरुआत

अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए क्वालीफायर-2 में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने आठ विकेट खोकर 139 रन बनाए। टीम को महज 9 रन पर हार्दिक शर्मा के रूप में बड़ा झटका लगा। हार्दिक महज 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यहां से अर्पित राणा ने सुजल सिंह के साथ दूसरे विकेट के लिए 40 रन जुटाए।

ये भी पढ़ें

KKR के पूर्व कप्तान से भिड़ने पर दिग्वेश राठी पर लगा भारी भरकम जुर्माना, नितीश राणा समेत 5 प्लेयर को मिली ये सजा
क्रिकेट
Nitish Rana vs Digvesh Rathi

अर्पित राणा ने जड़ा अर्धशतक

सुजल 18 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अर्पित राणा ने 38 गेंदों पर 2 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 50 रन की पारी खेली। इनके अलावा रौनक वाघेला ने 17 गेंदों पर नाबाद 24 रन बनाए। विपक्षी टीम की ओर से मनन भारद्वाज ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके, जबकि अनिरुद्ध चौधरी और तिशांत डाबला ने दो-दो विकेट निकाले।

15 गेंद शेष रहते जीता मुकाबला

इसके जवाब में वेस्ट दिल्ली लायंस ने 17.3 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। टीम को 16 के स्कोर पर अंकित कुमार (2) के रूप में झटका लगा। इसके बाद कृष यादव 37 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। वेस्ट दिल्ली लायंस 7.5 ओवरों के खेल तक 2 विकेट गंवाकर 55 रन बना चुकी थी। यहां से आयुष दोसेजा ने कप्तान नितीश राणा के साथ 86 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई।

आयुष ने 49 गेंदों पर 54 तो नितीश ने महज 26 गेंदों पर जड़े 45 रन

आयुष ने 49 गेंदों पर 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से नाबाद 54 रन बनाए, जबकि लायंस के कप्‍तान नितीश राणा ने 26 गेंदों पर 45 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे। विपक्षी खेमे से रोहित यादव और मयंक रावत ने एक-एक विकेट हासिल किया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

31 Aug 2025 06:40 am

Hindi News / Sports / Cricket News / DPL 2025: नितीश राणा ने फिर उड़ाया गर्दा, ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 8 विकेट से रौंदकर फाइनल में पहुंची वेस्ट दिल्ली लायंस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.