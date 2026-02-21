Ellyse Perry Record: ऑलराउंडर एलिस पेरी ने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। वह 350 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली पहली महिला ऑस्‍ट्रेलियन क्रिकेटर बन गई हैं। आज जब वह शनिवार को एडिलेड ओवल में भारत के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के आखिरी और निर्णायक टी20 इंटरनेशनल मैच में मैदान पर उतरीं तो सभी उन्‍हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। सिर्फ दो महिला क्रिकेटरों ने ही उनसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं। पहले नंबर पर भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं, जो अपना 357वां मुकाबला खेल रही हैं। जबकि तीसरे नंबर पर 355 मैच खेलने वाली न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स हैं।