पिछले 7 में से 5 मुकाबलों में अभिषेक का नहीं खुला खाता, लेकिन इस वजह से खौफ में विरोधी गेंदबाज!

इधर भले ही भारतीय टीम मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ और खुद अभिषेक शर्मा अपनी फॉर्म को लेकर परेशान हों, लेकिन दूसरी ओर विरोधी गेंदबाज उन्हें हल्के में लेना नहीं चाहेंगे। वजह अभिषेक शर्मा की मौजूदा फॉर्म नहीं, बल्कि उनका रिकॉर्ड है। अभिषेक शर्मा वो बल्लेबाज हैं जो ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहते। उन्होंने 6 जुलाई 2024 को डेब्यू किया था, जहां वह पहले ही मैच में 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन अगले ही मुकाबले में उन्होंने धमाका कर दिया और सैकड़ा ठोका। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में वह फिर जीरो पर आउट हुए, लेकिन अगले ही मैच में उन्होंने ताबड़तोड़ 68 रनों की पारी खेली।