21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

पिछले 7 में से 5 मुकाबलों में अभिषेक का नहीं खुला खाता, लेकिन इस वजह से खौफ में विरोधी गेंदबाज!

साल 2026 में अभिषेक शर्मा ने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं और सिर्फ 182 रन बनाए हैं। हालांकि ओवरऑल रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 40 पारियों में वह 2 शतक और 8 अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 34 की औसत से 1,297 रन बनाए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 21, 2026

Abhishek Sharma

अभिषेक शर्मा (फोटो- IANS)

T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम के जिस बल्लेबाज से दुनिया के गेंदबाज खौफ खाते थे, उसका अब तक खाता तक नहीं खुला है। अभिषेक शर्मा शुरुआती तीनों मैचों में जीरो पर आउट हुए हैं। हालांकि, भारतीय टीम सुपर 8 में पहुंच चुकी है और ग्रुप A में उसे कोई हार नहीं मिली है, लेकिन अब सुपर 8 में अगर उनका बल्ला नहीं चलता है तो टीम इंडिया की टेंशन बढ़ेगी।

0 के बाद हीरो बनने का रिकॉर्ड!

इधर भले ही भारतीय टीम मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ और खुद अभिषेक शर्मा अपनी फॉर्म को लेकर परेशान हों, लेकिन दूसरी ओर विरोधी गेंदबाज उन्हें हल्के में लेना नहीं चाहेंगे। वजह अभिषेक शर्मा की मौजूदा फॉर्म नहीं, बल्कि उनका रिकॉर्ड है। अभिषेक शर्मा वो बल्लेबाज हैं जो ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहते। उन्होंने 6 जुलाई 2024 को डेब्यू किया था, जहां वह पहले ही मैच में 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन अगले ही मुकाबले में उन्होंने धमाका कर दिया और सैकड़ा ठोका। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में वह फिर जीरो पर आउट हुए, लेकिन अगले ही मैच में उन्होंने ताबड़तोड़ 68 रनों की पारी खेली।

विशाखापट्टनम में न्यूजीलैंड के खिलाफ वह फिर बिना खाता खोले आउट हुए थे, लेकिन अगले मुकाबले में उन्होंने 30 रन ठोक दिए थे। ऐसे में ग्रुप स्टेज में USA, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ बिना खाता खोले आउट होने वाले अभिषेक शर्मा सुपर 8 में तबाही मचा सकते हैं।

ओवरऑल रिकॉर्ड बेहद शानदार

उनके ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो अभिषेक शर्मा अब तक 41 मैचों की 40 पारियों में 192 के स्ट्राइक रेट से रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने आठ अर्धशतक और दो शतक की पारियां खेली हैं। साथ ही, उनके बल्ले से 88 छक्के और 130 चौके निकल चुके हैं। आपको बता दें कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप के सुपर 8 में अपना पहला मुकाबला 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद 26 फरवरी को जिंबॉब्वे से मुकाबला होगा, जबकि 1 मार्च को टीम इंडिया वेस्टइंडीज से भिड़ेगी।

ये भी पढ़ें

T20 वर्ल्ड कप सुपर-8 स्टेज से पहले भारत को बड़ा झटका, नेट्स प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुआ ये स्टार खिलाड़ी
क्रिकेट
Injury scare for Team India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

21 Feb 2026 04:30 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पिछले 7 में से 5 मुकाबलों में अभिषेक का नहीं खुला खाता, लेकिन इस वजह से खौफ में विरोधी गेंदबाज!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

एलिस पेरी ने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली ऑस्ट्रेलियन बनीं

Ellyse Perry
क्रिकेट

NZ vs PAK: सुपर-8 मैच से पहले पाकिस्तान के इस खिलाड़ी से खौफजदा न्यूजीलैंड! मार्क चैपमैन बोले- वह यूनिक

Mark Chapman on Usman Khan
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप सुपर-8 स्टेज से पहले भारत को बड़ा झटका, नेट्स प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुआ ये स्टार खिलाड़ी

Injury scare for Team India
क्रिकेट

NZ vs PAK Super-8 clash: अगर बारिश से रद्द हुआ पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड सुपर-8 का पहला मैच तो क्या होगा?

NZ vs PAK Super-8 clash
क्रिकेट

सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 में हो सकते हैं दो बड़े बदलाव, जानें किसका कटेगा पत्ता

IND vs SA Playing 11 Prediction
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.