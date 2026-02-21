21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

NZ vs PAK: सुपर-8 मैच से पहले पाकिस्तान के इस खिलाड़ी से खौफजदा न्यूजीलैंड! मार्क चैपमैन बोले- वह यूनिक

Mark Chapman on Usman Tariq: न्‍यूजीलैंड आज शनिवार को टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के सुपर-8 में पाकिस्‍तान का सामना करेगा। न्‍यूजीलैंड मार्क चैपमैन ने उस्‍मान तारिक को सबसे बड़ा खतरा बताया है।

भारत

lokesh verma

Feb 21, 2026

Mark Chapman on Usman Khan

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

Mark Chapman on Usman Tariq: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 अब टॉप टीमों की जंग के अहम मोड़ पहुंच चुका है। जहां किसी के लिए गलती की गुंजाइश बहुत कम होगी, कोई भी बड़ी गलती किसी भी टीम के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल कर सकती है। टॉप टीमों यानी सुपर-8 में पहला मुकाबला शनिवार 21 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्‍टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें जानती हैं कि इस मैच में हार उनके लिए आगे मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।

पाकिस्तान लड़ाई में थोड़ा आगे

मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक, कोलंबो में बारिश हुई है और मैच के दौरान भी बारिश का पूर्वानुमान है। हालांकि पाकिस्तान इस सीजन की शुरुआत से ही यहां है और वह धीमी स्पिन-फ्रेंडली पिचों पर खेल रहा है, लेकिन कीवी टीम के लिए इन हालात में ये उनका पहला मैच होगा। कुल मिलाकर इस लड़ाई में पाकिस्तान अपने स्पिन अटैक की गहराई के साथ थोड़ा आगे है।

तारिक बड़ा फैक्‍टर

मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक अब तक बहुत अच्छे रहे हैं और कोई भी टीम उन पर हावी नहीं हो पाई है। न्यूजीलैंड के लिए मिडिल-ऑर्डर बैट्समैन ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन और डेरिल मिचेल जैसे खिलाड़ियों पर इस खतरे से निपटने की जिम्मेदारी होगी। चैपमैन ने बताया कि वे तारिक फैक्टर को ध्यान में रख रहे हैं। चैपमैन ने इस मैच से पहले कहा कि तारिक का एक्शन काफी यूनिक है, जिस तरह से वह क्रीज पर रुकता है, इसलिए यह एक फैक्टर है। हालांकि पाकिस्तान की टीम में कई बहुत अच्छे स्पिनर हैं। उनमें से हर एक खतरा पैदा करता है।

उसी प्‍लेइंग इलेवन के साथ उतरेगा पाकिस्‍तान!

चैपमैन ने कहा कि पाकिस्तान उन टीमों में से एक है, जिनके साथ हमने पिछले कुछ सालों में शायद सबसे ज्‍यादा बार खेला है। इसलिए हम अच्छी तरह जानते हैं कि वे क्या लाने वाले हैं। पाकिस्तान ने सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में नामीबिया के खिलाफ अपने पिछले गेम में अच्छा खेला था और ऐसा लगता नहीं है कि वे प्लेइंग इलेवन में कोई बड़ा बदलाव करेंगे।

अकेले पेस अटैक संभालेंगे सलमान मिर्जा!

पेसर शाहीन शाह अफरीदी और लेगी अबरार अहमद अच्छे फॉर्म में नहीं हैं और उन्हें नामीबिया के खिलाफ गेम में बाहर रखा गया था। इनमें से किसी को भी खिलाने के लिए पाकिस्तान को एक बैटर छोड़ना होगा, जो वह शायद नहीं करेंगे। स्पिन की जिम्मेदारी तारिक, सैम अयूब, मोहम्मद नवाज और शादाब खान संभालेंग, जबकि बाएं हाथ के सलमान मिर्जा अकेले पेसर हो सकते हैं।

सेंटनर और फर्ग्यूसन की वापसी

न्यूजीलैंड अपने कप्तान मिचेल सेंटनर की वापसी की उम्मीद करेगा, जो बीमारी के कारण कनाडा के खिलाफ अपना पिछला मैच नहीं खेल पाए थे। उनकी बॉलिंग स्टाइल श्रीलंका के हालात के लिए एकदम सही है और वह पाकिस्तान के बैट्समैन के लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं। उनको लेकर चैपमैन ने कहा कि सेंटनर काफी फुर्तीले लग रहे हैं, वह वापस आने के लिए काफी उत्साहित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पेसर लॉकी फर्ग्यूसन, जो अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद घर चले गए थे, मैच से पहले वापस आएंगे।

