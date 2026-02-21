NZ vs PAK: सुपर-8 मैच से पहले पाकिस्तान के इस खिलाड़ी से खौफजदा न्यूजीलैंड! मार्क चैपमैन बोले- वह यूनिक

मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक अब तक बहुत अच्छे रहे हैं और कोई भी टीम उन पर हावी नहीं हो पाई है। न्यूजीलैंड के लिए मिडिल-ऑर्डर बैट्समैन ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन और डेरिल मिचेल जैसे खिलाड़ियों पर इस खतरे से निपटने की जिम्मेदारी होगी। चैपमैन ने बताया कि वे तारिक फैक्टर को ध्यान में रख रहे हैं। चैपमैन ने इस मैच से पहले कहा कि तारिक का एक्शन काफी यूनिक है, जिस तरह से वह क्रीज पर रुकता है, इसलिए यह एक फैक्टर है। हालांकि पाकिस्तान की टीम में कई बहुत अच्छे स्पिनर हैं। उनमें से हर एक खतरा पैदा करता है।