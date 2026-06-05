‘MCC सबसे पहले यह मानेगा’, लॉर्ड्स में विकेटों का पतझड़ लगने पर भड़के माइकल वॉन, आई भारत की याद

वहीं, पहले दिन स्टंप्स के बाद, जैमीसन ने कहा कि अगर न्यूजीलैंड को टेस्ट में 1-0 की बढ़त लेने का कोई मौका चाहिए तो बहुत मेहनत करनी होगी। स्टंप्स के समय न्यूजीलैंड अभी भी 79 रन से पीछे है और ग्लेन फिलिप्स और नाथन स्मिथ क्रीज पर हैं। जैमीसन ने कहा कि मूविंग डे तीसरे दिन से पहले दिन में बदल गया है, मुझे लगता है कि इस समय इसे समझना मुश्किल है। हमें सुबह बल्ले से थोड़ा काम करना है और मुझे यकीन है कि हम गेंद से भी एक और कोशिश करेंगे।