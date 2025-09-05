Patrika LogoSwitch to English

ENG vs SA: 27 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास, 1998 के बाद पहली बार इंग्लैंड से जीती वनडे सीरीज, घर में घुसकर किया शिकार

दक्षिण अफ्रीका ने साल 1998 के बाद पहली बार इंग्लैंड को वनडे बाइलेटरल सीरीज में हराया है। दिलचस्प बात यह है कि अफ्रीका ने उन्हें उन्हीं के घर पर हराया है।

भारत

Siddharth Rai

Sep 05, 2025

दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को वनडे सीरीज हराई (Photo - EspnCricInfo)

England vs South Africa, ODI Series: इंग्लैंड को दूसरे वनडे मुकाबले में 5 रन से शिकस्त देकर दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। यह 1998 के बाद से इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका की पहली वनडे सीरीज जीत है। इंग्लैंड ने मई 1998 में इंग्लैंड की सरजमीं पर खेली गई तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। दक्षिण अफ्रीका ने उस सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले जीते थे, जिसके बाद इंग्लैंड ने आखिरी मैच को सात विकेट से जीतकर अपनी लाज बचाई।

दक्षिण अफ्रीका के पास क्लीन स्वीप करने का मौका

इंग्लैंड की टीम एक बार फिर अपने ही घर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज गंवा बैठी है। अब उसके पास सीरीज के तीसरे मुकाबले को जीतकर लाज बचाने का मौका होगा। सीरीज का अंतिम मुकाबला सात सितंबर को दक्षिणैम्पटन में आयोजित होगा। लंदन में गुरुवार देर रात खत्म हुए दूसरे वनडे मुकाबले की बात करें, तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 8 विकेट खोकर 330 रन बनाए।

एडन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने शानदार शुरुआत दिलाई

टीम को एडन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों के बीच 13.1 ओवरों में 73 रन की साझेदारी हुई। रिकेल्टन 33 गेंदों में 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे कप्तान टेंबा बावुमा महज चार रन बनाकर आउट हो गए। मार्करम ने 64 गेंदों में एक छक्के और छह चौकों की मदद से 49 रन की पारी खेली।

डेवाल्ड ब्रेविस और ट्रिस्टन स्टब्स की तूफानी पारी

शानदार शुरुआत के बावजूद दक्षिण अफ्रीकी टीम 19 ओवरों तक तीन विकेट गंवाकर 93 रन ही बना सकी थी। यहां से मैथ्यू ब्रीत्जके ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 147 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। ब्रीत्जके 77 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में तीन छक्के और सात चौके शामिल थे। इनके अलावा स्टब्स ने 58, जबकि डेवाल्ड ब्रेविस ने 42 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

नांद्रे बर्गर की खतरनाक गेंदबाजी

विपक्षी खेमे से जोफ्रा आर्चर ने सर्वाधिक चार शिकार किए, जबकि आदिल राशिद को दो सफलताएं हाथ लगीं। इनके अलावा जैकब बेथेल ने एक विकेट अपने नाम किया। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 325 रन ही बना सकी। मेजबान टीम के लिए जोस बटलर और जो रूट ने 61-61 रन जुटाए, जबकि जैकब बेथेल ने 58 रन की पारी खेली, लेकिन इंग्लैंड को जीत नहीं दिला सके। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से नांद्रे बर्गर ने तीन विकेट अपने नाम किए। केशव महाराज को दो सफलताएं हाथ लगीं।

Published on:

05 Sept 2025 09:52 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ENG vs SA: 27 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास, 1998 के बाद पहली बार इंग्लैंड से जीती वनडे सीरीज, घर में घुसकर किया शिकार

